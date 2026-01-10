Aysun Görücü: 20 Kadına İstihdam Sağlayan Başarılı Patron

Gaziantep'te 5 çocuk annesi Aysun Görücü, yaşadığı maddi sıkıntıları nedeniyle aile ekonomisine katkı sağlamak amaçlı başladığı gündelik temizlik işinde kendi işinin patronu oldu, şimdi 20 kadını istihdam ediyor.

Şahinbey ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki 5 çocuk annesi Aysun Görücü, liseden mezun olan en büyük kızı Esma Görücü, üniversite eğitimine başlayınca hem kızını hem de diğer çocuklarını okutmak ve aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 4 yıl önce harekete geçti.

İşçi olarak girdiği şirkette kısa sürede şef oldu

Bireysel olarak evlere ve iş yerlerine gündelik temizlikçi olarak gitmeye başlayan Aysun Görücü, daha sonra bir temizlik şirketinde işe başladı. Vasıfsız işçi olarak çalışmaya başladığı iş yerinde çalışkanlığı ve azmi nedeniyle meslekte hızla yükselen Görücü, işçi olarak girdiği şirkette kısa sürede şef olarak çalışmaya devam etti.

Kendisi gibi maddi zorluklardan geçen kadınlara iş imkan sağladı

Çalışırken bir yandan da para biriktirmeye başlayan Görücü, bir yıl süren çalışma hayatının ardından kendi temizlik şirketini kurmaya verdi. Hem kendi işini kurmak hem de kendisi gibi maddi zorluklar ve sıkıntılardan geçen kadınlara imkan sağlamak için iş hayatına atılan Görücü, ilk olarak 3 kadın personelle gündelik temizliğe gitmeye başladı. Eşi Fahri Görücü'nün de desteğiyle şirketini zamanla büyüten, sabahları çocuklarını okula bıraktıktan sonra istihdam sağladığı kadınlarla birlikte ev ve iş yerlerine temizlik işlerine giden Görücü, ortaokul mezunu olduğu için bir taraftan da okumaya karar verdi ve açık öğretimden lise kaydını yaptırdı.

Çalışan sayısını kısa sürede 20'ye çıkardı

Lise ve üniversite eğitimini açık öğretimden bitiren Görücü, işini daha profesyonel şekilde yapmak için girişimcilik dersleri de almaya başladı. Çevresindeki kadınlara rol model olan Görücü, işlerinin artması üzerine personel sayısını artırdı. 3 kadına istihdam sağlayarak şirket kuran Görücü, çalışan sayısını kısa sürede 20'ye çıkardı. Kendi işinin patronu olan Görücü, yaşadığı zorluklara rağmen hiçbir zaman pes etmeyerek çalışmaya devam etti. Azmi ve kararlığıyla bugünlere gelen Görücü, çalışkanlığıyla başarıya ulaşmanın öyle çok da zor olmadığını herkese kanıtladı. Hem aile ekonomisine katkı sağlayan hem çocuklarını okutan ve hem de 20 kişiye istihdam sağlayan Görücü, başarısıyla kentteki kadınlara örnek oluyor ve yeni yatırımlarla çalışan sayısını ise 100'e çıkarmayı hedefliyor.

"Birlikte temizliğe gittiğimiz arkadaşlarımızı iş ortağım olarak görüyorum"

Kendisi gibi maddi zorluklardan geçen kadınlara imkan sağladığı için mutlu olduğunu belirten Görücü, "Hayat şartları ve çalışma isteği bu konuda beni çalışmaya giden bir noktaya getirmişti. Evde maddi sıkıntılar ve geçim sıkıntıları baş göstermeye başladığında eşime yardımcı olabilmek adına evlere temizlik için gidiyordum. Önce tek başıma gitmeye başlamıştım. Daha sonra yaptığım temizlik ve temizlik yaparken arkadaşlarımı yönetim şeklim birçok insanın ve şu anki müşterilerimin çok hoşuna gitti. Birkaç kişi ile çalışırken işimi büyütmem, hamle yapmam gerektiğini ve birçok kadına dokunmam gerektiğinin farkına vardım. O şekilde bir çalışmaya başladık. Daha sonra birlikte temizliğe gittiğim arkadaşlarıma 'birlikte bir şirket kuralım' dedik. Birlikte temizliğe gittiğimiz kadınlar çalışanlarım değil hepsi de benim iş arkadaşım, iş ortağımdır. Hepsini seviyorum. Birbirimizi kollayarak, gözetleyerek kadın istihdamı serüvenimiz başladı. Birçok kadının hayatına dokunmak, onlara güzellikler katmak, onların ihtiyaçlarını gidermek, onlarla ilgili bir şeyler yapmak beni mutlu ediyordu. Ben onları mutlu ettikçe onlar da beni mutlu etmeye başladılar. Bu şekilde bir şirket kurdum. Şirketimizde genellikle kadın ve kadın istihdamı üzerine çalışıyorum. Önceliğim onların hayatlarına dokunmak, onların maddi durumlarını daha iyi yapmak ve onlara daha iyi bir imkan sağlayabilmek için elimden geleni yapmak için çalışıyorum" dedi.

"Okuma ve çalışma isteğim hiçbir zaman kaybolmadı"

Gündelik temizliğe başladığı dönemlerde çok zorluklar yaşadığını belirten Görücü, "İlk olarak tek başıma gündelik temizliğe gidiyordum. İşi bu şekilde başladım. Daha sonrasında ihtiyaç doğrultusunda sayımızı ikiye, üçe çıkardık. Beraber bir yol arkadaşlığı edinerek bu şekilde işlerimizi de büyüterek bir şirket kurduk ve çalışmaya devam ediyoruz. Ben yıllardır çalışıyorum. Küçük yaşta evlendim ve küçük yaşta anne oldum. Bu şekilde çocuklarımı büyütürken bir yandan da okuma isteğim ve çalışma isteğim hiçbir zaman kaybolmadı. Eşim sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Kendisine beni desteklediği için çok teşekkür ediyorum. Üniversite hayatına ve çalışma hayatına dışarıdan atıldım" şeklinde konuştu.

"Hedefim daha fazla kadını istihdam etmek"

Daha fazla kadına istihdam sağlamak istediğini ifade eden Görücü, "Evlendikten sonra bir yandan çocuk büyütüp bir yandan çalışmak çok zordu. Hala zor ama kendimi çalışabilen ve kendimi bir patron olarak gördüğüm, işi yönetebilen birisi olduğum ve iş çözümünü de yapabilen birisi olduğum için hep işimi kurma hayalim vardı. İşimi kurabileceğime de hep inanıyordum. Azim etmek, çalışmak, bir şeyleri gerçekten çok istemek ve devamında başarı kendiliğinden geliyor. Şu anki hedefim daha fazla kadını istihdam etmek, daha fazla kadının hayatına dokunmak ve onlarla birlikte daha güzel işler çıkartıp daha güzel çalışmak" ifadelerini kullandı.

Müşterilerin çay servislerini yapıp bulaşıkları yıkayan yakın akrabası Şükran Çağlayan da kardeşinin eşiyle birlikte çalışmaktan memnun olduğunu söyledi.

Aysun Görücü'nün istihdam ettiği kadınlardan 3 çocuk annesi Tuba Çam ise, "Allah Aysun abladan razı olsun. Biz iyi ki tanışmışız. Biz şu an 20 kişiyiz ve beraber çalışıyoruz. Maddi durumum onun sayesinde çok iyi oldu" diye konuştu. - GAZİANTEP