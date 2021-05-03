Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Deniz Caner Özaral

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan Serbest, Haddadi (Dk. 90 Evren Eren Elmalı), Sadiku (Dk. 84 Doğucan Haspolat), Drinkwater (Dk. 64 Bistrovic), Koomson (Dk. 84 Yasin Dülger), Hajradinovic, Varga (Dk. 64 Anıl Koç), Thelin

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl (Dk. 72 Juanfran), Fatih Aksoy, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 61 Kadzior), Efecan Karaca (Dk. 72 Ceyhun Gülselam), Berkan Kutlu, Salih Uçan (Dk. 5 Davidson), Efkan Bekiroğlu, Bareiro (Dk. 72 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 36 ve 60 Hajradinovic, Dk. 45+3 Thelin (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 50 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla 10. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 40'a çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, ligin tamamlanmasına 3 hafta kala kümede kalma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti.

Ligde 13. mağlubiyetini yaşayan Aytemiz Alanyaspor ise 57 puanda kaldı.

60. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Haddadi'nin soldan ortasında Caulker kafayla topu uzaklaştırmak istedi. Hajradinovic'in penaltı noktası civarında yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

Kalan bölümde 2 takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Kasımpaşa karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.