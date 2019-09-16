Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de zorunlu bir oyuncu değişikliğine gitti.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maça sarı-lacivertli takım Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Max Kruse, Garry Rodrigues ve Vedat Muric ilk 11'i ile çıktı.

Ligin 3. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında ilk 11'de oynayan tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemedi. Teknik direktör Ersun Yanal, tecrübeli oyuncunun yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de yeni transferlerden Luiz Gustavo'ya şans verdi.

Fenerbahçe'nin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, ilk kez bir lig maçında forma giydi.

Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde yeni transferlerden Adil Rami ve Mevlüt Erdinç'in yanı sıra Harun Tekin, Tolgay Arslan, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Alper Potuk ve Murat Sağlam yer aldı.

Ozan Tufan kaptan olarak çıktı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun kadroda olmaması nedeniyle, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak yarım devre forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan takım kaptanı olarak sahaya çıktı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte izledi.

Aytemiz Alanyaspor'da değişiklik yok



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise ligde son oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de değişiklik yapmadı.



Milli maç arasında Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Nsakala iyileşerek takımdaki yerini aldı.

Karşılaşma öncesinde Aytemiz Alanyaspor'la 200. maçına çıkan Efecan Karaca'ya kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından plaket verildi.

Taraftarlardan yoğun ilgi



Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.



Karşılaşma öncesinde stat ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.