Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Süper Lig'de İzmir'de yaşanan 30 Ekim'deki deprem nedeniyle ertelenen 7'nci hafta maçında lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, geride kalan hafta oynanan Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasından farklı olarak 3 değişikliğe gitti. Palut, Titi'nin yerine Alpaslan'ı, Nwobodo'nun yerine Kubilay'ı, cezalı Yalçın'ın yerine de Tripic'i sahaya sürdü. Son olarak 3 Ekim'deki Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkıp ardından sakatlanan Alpaslan, 2 aydan uzun süre sonra 11'e döndü. Sakatlıkları bulunan Gassama ve Ideye'nin yanı sıra cezalı Yalçın ve aralarında Atınç'ın da olduğu 4 pozitif vaka kadroda yer almadı.

Averaj farkıyla liderliğini sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da ise, geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen Caulker'ın yerine Fatih'e, Davidson'un yerine Berkan'a, Mustafa Pektemek'in yerine ise Bareiro'ya görev verildi. Konuk ekipte sakatlıkları bulunan Caulker, Ufuk Ceylan, Ceyhun Gülselam, Moubandje ve koronavirüs testi pozitif çıkan Efecan Karaca kadroda yer almadı.IRKÇILIĞA HAYIR MESAJIGöztepe, Aytemiz Alanyaspor sınavında dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarıda kalan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı sözler sarf ettiği turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya destek verdi. Statta tribüne siyah renkli Türkçe ve İngilizce 'Irkçılığa hayır' yazılı pankart asıldı. Skorbordlarda da ırkçılığa hayır mesajları paylaşıldı.Öte yandan her iki takımın futbolcuları da siyah renkli üzerinde ırkçılığa hayır yazan tişörtlerle sahaya çıktı. Oyuncular, başlama düdüğünden sonra topa dokunmadan alkışlarla ırkçılığa tepki gösterdi. Protokol tribünleri ve yedek kulübesindeki oyuncular da alkışa destek verdi.AYDA BEBEK TRİBÜNDE YER ALDI İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan deprem sonrasında yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Göztepe'nin davetlisi olarak babası ve abisiyle maçı izlemek için tribünde yer aldı. Ayda, maçın ilk yarısında babası Uğur Gezgin'in kucağında uyudu. Göztepe, bu maçta depremzedelere destek olmak için hatıra biletleri de satışa çıkarmıştı. - İzmir