Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Fatih Terim: Emeklerimizin boşa gittiği bir maç oldu

"Bizde VAR taramaları sağlık taraması gibi"

"Golün iptal olması gerekiyordu""11 kişi gitseydik Falcao'yu çıkarmazdım""Galatasaray'da oynayan herkes ona göre oynamalıdır""Ben hakemden şikayetçi değilim, iyi bir maç yönetti""İdari cezaları onlar, teknik olarak da ben veririm cezayı"

Çağdaş Atan: Şans golüyle kazandık"Şampiyonluk kelimesi ağzımıza yakışıyor"

Kaan ÜLKER/ - Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Maçın ikinci yarısını 10 kişi oynayan Galatasaray, 90+5'inci dakikada yediği golle rakibine 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Her hafta, bir önceki haftanın eksiklerine çalışıyorsunuz. Neyi yanlış yapıyorsanız ona çalışırsınız ama sahaya iniyor, bambaşka bir şeylerle karşılaşıyoruz. Bugün de gereksiz, lüzumsuz bir eksik bırakma hadisesi yaşadık. Kolay değil tabii ilk 45 dakika büyük efor sarf etmiş ve 10 kişi kalmışsınız. Emeğimize yazık diyebileceğimiz bir maç oldu. Öne geçtik, arkasından pozisyonlar bulduk ama devreye böyle girmeyi beceremedik. Golde Fatih'in de hatası var bana göre, orayı daha önce sezmeliydi. Devreye 1-1 girdik, bir de eksik girdik. İkinci yarı oyun anlayışımız, oyuncu değişiklikleri, 10 kişi kalmak; hepsini bir arada düşünerek oyunu kendi sahamızda kabul ettik ancak özellikle 60'dan sonra hücum çıkışlarımızda etkili olmaya başladık. Bizim VAR taramaları sağlık taraması gibi oluyor her zaman. Mağlup olmuyorsunuz, 1-1 bitecekken tesadüfen gol yedik. Bu da bizim takımımıza yakışmadı. Ama ilk yarı daha iyi şeyler beklediğim oyuncular vardı, beklediğimizi alamadık. Bunlar uzun vadede halledilebilir ama tabii açıkçası bu hale getirmemeliyiz. Onun için dediğim gibi emeklerimizin boşa gittiği bir maç oldu" diye konuştu."GOLÜN İPTAL OLMASI GEREKİYORDU"VAR tarafından iptal edilen gol için de Terim, "Bence golün iptal olması gerekiyor. Tesadüf de olsa iptal olması gerekiyor. Orada bir tereddüdüm yok ama genel olarak gol olsa da taramalar uzun sürüyor" dedi."11 KİŞİ GİTSEYDİK FALCAO'YU ÇIKARMAZDIM"Falcao'nun performansı hakkında gelen bir soruya ise tecrübeli teknik adam, "Falcao ikinci yarı tek santrafor, 4-4-1'e dönmüş bir takım için 1 eksik oynayıp o kadar efor sarf edecek durumda değildi. Milli maçtan geldi, 20 saat yolculuk yaptı. Orada daha hazır olan Babel'i öne çektik. Bu bir taktiksel değişiklik. 11 kişi gitseydik Falcao'yu çıkarmazdım. Daha güçlü bir orta saha istedik. Doğru da yaptığımı düşünüyorum. Falcao ismi olunca tabii beklentiler de yüksek oluyor. İnşallah daha iyi olacak" açıklamasında bulundu."GALATASARAY'DA OYNAYAN HERKES ONA GÖRE OYNAMALIDIR"Takımın ikinci yarı performansının daha iyi olmasına ise Fatih Terim şu cevabı verdi: "Bunda değişikliklerin tabii önemi var. Bir gerekçe ama kendi sahamızı iyi kapattık, çabuk da çıkan, zaman zaman da eksik olmamıza rağmen baskı yapan bir Galatasaray oldu. Burada da bayağı tehlikeler de yarattık. Bize göre golü de bulduk. Ama yeterli olmadı. Birinci yarıdan daha iyi oynadı sorusu tabii bakmam lazım, incelemem lazım. İlk yarıda bazı oyuncuların bu kadar pas hatası yapması olmaz, bu kadar lükse sahip değiller. Galatasaray'da oynayan herkes ona göre oynamalıdır. Çok pas hatası yaptık. Basit hatalar olunca oyun kurulumunda da kopukluklar oluyor. Buna rağmen çabuk çıkışlar pozisyon getirdi ama kullanamadık. Galatasaray takımı topun mülkiyetini alıp oynar. Bugün onda başarılı değildik. İkinci yarı daha pas yüzdesi yüksek oldu.""BEN HAKEMDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, İYİ BİR MAÇ YÖNETTİ"Karşılaşmanın hakemi hakkında da konuşan Terim, "Hakemler hata yapabilir, itirazım yok. Genç arkadaşlarımızın da bu arenada düdük çalmasından yanayım. Ne olursa olsun kötü de bir maç yönetmedi. Onlara şans veriyorlar. Bizim de bu şansı vermemiz lazım. Bugün hata yapmış olabilir ama genel olarak diğer maçlara baktığımızda iyi maç yönetti. Genç olması suç değil, yanlış değil; tam tersi bu maçları alabilmesi için önemli bir fırsat. Ben hakemden şikayetçi değilim, iyi bir maç yönetti" şeklinde konuştu."İDARİ CEZALARI ONLAR, TEKNİK OLARAK DA BEN VERİRİM CEZAYI"Belhanda ve Feghouli'nin maaşlarında indirime gitmemesi konusunun sorulmasına da tecrübeli teknik adam, "Sayın başkanımızın ifadesi doğrudur iki oyuncumuz için ama idari ve ekonomik cezaları onlar, teknik olarak da cezayı ben veririm. O işler ayrı, bu ayrı. Bu tamamen taktiksel bir karardı. Uzun yerlerden geldiler, maçlar oynadılar. Daha önceki maçlara da baktığımızda zaman zaman onları da dinlendirdiğimiz oluyor. O işlere ben müdahil olmam, teknik tarafında kalırım işin" yanıtını verdi.ÇAĞDAŞ ATAN: ŞANS GOLÜYLE KAZANDIKAytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise maç sonrası açıklamasında, "İlk yarı gayet tatmin ediciydi ancak Galatasaray çok iyi mücadele etti. Bize boş alan bırakmadılar. Galatasaray bizi iyi durdurdu ama oyun sonunda bir şans golüyle kazandık, hak ettik mi maçı; bence hak ettik. İsteyen bir Alanyaspor vardı. Kazandığımız için çok mutluyum. İlk başladığımız günden beri bize iyi bir reaksiyon veren futbolcularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu."ŞAMPİYONLUK KELİMESİ AĞZIMIZA YAKIŞIYOR"

Son 3 senedir gelişen bir Alanyaspor olduğuna dikkat çeken Atan, "Şampiyonluk büyük bir kelime, şampiyonluğa oynamak büyük bir cümle. Biz bu cümleyi kurmaktan asla korkmuyoruz. Bu maç bizim için seviye maçıydı, seviyemizi gördük. Ben ve takımım zirveye oynamak istiyor. Tabii ki önemli rakiplerimiz var, çok ciddi rakipler var ama biz yarışmacı, zirvede olan bir takım olmak istiyoruz. Şampiyonluk kelimesi ağzımıza yakışıyor" açıklamasında bulundu.