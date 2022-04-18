Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.04.2022 18:32
Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, TCSG-28 ve KB-4305 botlarıyla Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyrukluların, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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