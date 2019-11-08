Son Dakika Haberleri: Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması
Son Dakika Güncel Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

7 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 3 Mayıs'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişinin ölümü ve 3 kişinin kaybolmasına ilişkin aranan şüpheli, yakalandı.

Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 3 Mayıs'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişinin ölümü ve 3 kişinin kaybolmasına ilişkin aranan şüpheli, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişini organize eden S.G'nin aracıyla sahil bölgesinde olduğuna yönelik istihbarat aldı.

Şüphelinin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile iki asayiş timi görevlendirildi.

Operasyonda, kaçmak üzere olan araç, ekipler tarafından durdurularak içinde bulunan S.G ve E.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli şahısların yakalandıkları bölgede yapılan kontrolde, 12 Güney Afrika, 28 Kongo, 1 Suriye uyruklu ile organizatör oldukları belirtilen N.B. ve Y.S, yakalandı.

Gözaltına alınan 4 organizatörün işlemleri sürüyor.

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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