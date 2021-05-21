Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç - Son Dakika

Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç

21.05.2021 15:13

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına hem denizde hem de karada hayatı felç ederken, valilik yaptığı açıklamada, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmadığı aktardı. Öte yandan fırtınayla ilgili vahim bilançoyu ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi açıkladı. 80 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle 17 çatının uçtuğu, 10 ağacın devrildiği ve 30 teknenin battığı belirtildi. Twitter kullanıcılarının bölgeden paylaştığı görüntüler ise durumun vahametini gözler önüne serdi.

Balıkesir Ayvalık'ta sabah saat 06.00 sıralarında başlayan şiddetli fırtına ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova Mahallelerinde ciddi maddi hasar yaşattı. Rüzgarın şiddeti 80 kilometreyi aşarken, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanında kıyıya bağlı büyük gezi tekneleri ile birçok balıkçı teknesi parçalanarak battı, ilçedeki bazı binaların çatıları uçtu, birçok evin pencere camları kırıldı.

Ayvalık savaş alanına döndü! Fırtına nedeniyle 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: YARALANMA VE CAN KAYBI BULUNMUYOR

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yaralanma ve can kaybı olmadığı aktarılarak, "AFAD İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce ilçede hasar tespit çalışması başlatılmıştır. Fırtınadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, olumsuz hava koşullarının devam ettiği saatlerde dikkatli davranmalarını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayvalık savaş alanına döndü! Fırtına nedeniyle 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç

10 AĞAÇ DEVRİLDİ, 30 TEKNE BATTI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada da ekiplerin enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, "Ayvalık ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle 17 çatı uçtu, 10 ağaç devrildi ve 30 tekne battı" ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da Körfez Koordinasyon Müdürü Kazım Arslan ile hasar tespit çalışmalarını yerinde incelemek için ilçeye gittiği anlatılan açıklamada, Yılmaz'ın vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Ayvalık savaş alanına döndü! Fırtına nedeniyle 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç

"ALLAH ÜLKEMİZİ HER TÜRLÜ AFETTEN KORUSUN"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, "Ekiplerimiz su tahliyesi, enkaz kaldırma gibi çalışmalarını ilçemizde sürdürüyor. Her şeyin üstesinden birlikte gelecek güçteyiz. Fırtınada yaralı ve ölen olmaması az da olsa bizlere teselli oldu. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun." değerlendirmesinde bulundu.

Ayvalık savaş alanına döndü! Fırtına nedeniyle 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç

"40 METRELİK GEZİ TEKNEMİZ BATTI"

İlçedeki gezi teknesi sahiplerinden Ali Jale, AA muhabirine, fırtınanın zararının turizm sezonu öncesinde yaşanmasının kendilerini çok olumsuz etkilediğini söyledi.

Fırtınanın yaklaşık 1 saat sürdüğüne işaret eden Jale, "Bizim de burada yaklaşık 40 metrelik bir gezi teknemiz vardı, o da battı. Bizim teknemizle birlikte Ayvalık'ta irili ufaklı çok sayıda tekne battı. Tam da turizm sezonu öncesinde bu olay yaşandı." diye konuştu. Jale, ilçeye balıkçı barınağı yapılmasını istediklerini kaydetti.

Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç

Balıkesir, Hisarcık, Fırtına, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç - Son Dakika


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