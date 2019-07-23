Ayvalık'ta 45 göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:49 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmek isteyen 45 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova Mahallesi
sınırları içerisinde bulunan Çayağızı mevkiinde, sabah saatlerinde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, bir şişme botla 15 Filistin
, 9 Kongo
, 7 Orta Afrika
, 2 Togo
ve 1 Gine
uyruklu toplam 45 göçmeni fark etti.
Hemen harekete geçen ekipler şişme botu durdurarak, göçmenleri ele geçirdi.
16'sı çocuk, 9'u kadın olmak üzere 45 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Balıkesir'de feci olay! 2 yaşındaki çocuk kaynayan salça kazanına düştü Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı!