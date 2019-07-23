Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 45 göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı
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Ayvalık'ta 45 göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Ayvalık'ta 45 göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çayağızı mevkiinde, sabah saatlerinde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, bir şişme botla 15 Filistin, 9 Kongo, 7 Orta Afrika, 2 Togo ve 1 Gine uyruklu toplam 45 göçmeni fark etti.

Hemen harekete geçen ekipler şişme botu durdurarak, göçmenleri ele geçirdi.

16'sı çocuk, 9'u kadın olmak üzere 45 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Midilli Adası, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:49 Kaynak: İHA
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