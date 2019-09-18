Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı

2 saat önce

Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadıBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından Ege Denizi'nde yakalandı.

Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından Ege Denizi'nde yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Ege Denizi üzerinde gerçekleştirdikleri rutin devriye görevi sırasında 6 ayrı noktadan birer şişme botla Midilli Adası'na gitmek isteyen göçmenlere yönelik barılı operasyonlar düzenledi. Ayvalık'ın Çıplak Adası güneyinde 6 ayrı operasyonda şişme botlarla deniz üzerinde umut yolculukları sahil güvenlik ekipleri tarafından sona erdirilen 29 Kongo, 19 Suriye uyruklu düzensiz göçmenler yapılan operasyonların ardından Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na ait Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki merkezine getirildi. Göçmenlerin arasında bulunan 1 bebeğin hipotermi geçirmesi sebebiyle Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi. Yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı 17'si çocuk, 15'i kadın olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmen, daha sonra yasal işlemlerin başlatılması için Ayvalık Belediyesi'ne ait bir otobüsle Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplere teslim edildi.

Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı

Midilli Adası, Yunanistan, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı
İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi Maltepe'de bir kadın, barışmak isteyen eski eşini bacağından bıçakladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:54:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]