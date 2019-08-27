Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta ağaçlık alandaki yangın söndürüldü
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Ayvalık'ta ağaçlık alandaki yangın söndürüldü

52 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın çevre sakinleri ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın çevre sakinleri ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık Devlet Hastanesi'nin ön tarafında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, 2 arazöz ve 1 su tankeriyle müdahale etti.

Yangın, Ayvalık Orman İşletme Şefliği ile Ayvalık Belediyesi bünyesindeki ekiplerin de desteğiyle kontrol altına alındı. Yangında, bölgedeki bazı ağaçlar zarar gördü.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgeye geldi söndürme çalışmalarını koordine etti.

Ergin, çevre sakinleri, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle yangının fazla büyümeden söndürüldüğünü ifade etti.

Balıkesir, İtfaiye, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:27 Kaynak: AA
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