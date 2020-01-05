Ayvalık'ta deve güreşi heyecanı - Son Dakika

Ayvalık Belediyesi himayesinde, Ayvalık Deveciler Cemiyeti ve Altınova Deveciler Derneği tarafından düzenlenen deve güreşi festivali ilgi gördü.

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden yaklaşık 120 pehlivan devenin mücadele ettiği güreşleri, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Körfez Koordinatörü Kazım Arslan, Ayvalık Tarım ve Orman Müdürü Zafer Volkan Oral, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Belediye Meclisi üyeleri Ethem Vardı ve Ali Jale, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Ustalı ve çok sayıda vatandaş izledi.

Ayak, orta, başaltı ve baş olmak üzere 4 kategoride yapılan güreşlerin sonunda dereceye giren develerin sahiplerine kupa ve madalyaları verildi.

Güreşlerin tam bir şölen havasında gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ergin, yüzlerce yıllık Türk geleneğini Ayvalık'ta sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.