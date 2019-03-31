Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Restoranda Korkutan Yangın

Ayvalık'ta Restoranda Korkutan Yangın

45 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir restoran çıkan yangında küle döndü.

Ayvalık'ta Restoranda Korkutan Yangın, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir restoran çıkan yangında küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi 4. Sokak'ta bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğinin 4 arazöz ve kalabalık bir ekiple müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Tüm müdahalelere rağmen yangında tarihi bina kül oldu. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:42 Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Oy Torbaları ve Seçim Görevlilerini Taşıyan Minibüs Karda Mahsur Kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza PKK'ya Giden 3 TIR Silah Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:27:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Restoranda Korkutan Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]