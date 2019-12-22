Ayvalık'ta şiddetli lodos bazı ev ve iş yerlerinde hasara yol açtı - Son Dakika
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Ayvalık'ta şiddetli lodos bazı ev ve iş yerlerinde hasara yol açtı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Ayvalık'ta şiddetli lodos bazı ev ve iş yerlerinde hasara yol açtı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

İlçe merkezinin sahil şeridinde rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgalar kıyıya vurdu. Aliçetinkaya Mahallesi sahilinde bağlı durumdaki bazı küçük balıkçı tekneleri zarar gördü.

Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı bölgelerindeki bazı yazlık evlerin çatılarındaki kiremitler yola savruldu. Çay bahçelerindeki masa ve sandalyelerden bazılarının kırılmasına neden olan lodos, park halindeki motosikletlerin sürüklenmesine, seyyar satıcı arabalarının zarar görmesine yol açtı.

Ege Denizi'nde avlanan balıkçı gırgırlarından birçoğu Ayvalık Rıhtımı'na sığındı.

Ayrıca, lodos nedeniyle Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında seferler yapan bazı yolcu feribotlarının seferleri iptal edildi.

Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:32 Kaynak: AA
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