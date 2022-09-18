Azerbaycan'ı suçlayan ve "Ermenistan'ın yanındayız" açıklamasında bulunan Pelosi'ye jet yanıt: Asılsız ve haksız suçlamalar kabul edilemez

Tayvan'a geçtiğimiz ay yaptığı ziyaret ABD ve Çin arasında büyük krize yol açan ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi, tam da Azerbaycan- Ermenistan sınırının ısındığı bir dönemde Ermenistan'a gitti.

AZERBAYCAN'I HEDEF ALAN SÖZLER SARF ETTİ

Pelosi, Ermenistan'da yaptığı konuşmada Azerbaycan'ı hedef alırken, Türkiye'nin de tepkisini çekecek açıklamalara imza attı. Pelosi, ' Azerbaycan'ın 'yasadışı' saldırılarını kınadığını' belirtirken, "Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırılarının" ardından Erivan ziyaretinin kendisi için özel bir önem taşıdığını söyledi.

PELOSİ: ÇATIŞMALARI AZERİ SALDIRILARI TETİKLEDİ

Pelosi, sınırdaki çatışmalarla ilgili Azerbaycan'ı suçlarken, "Sınır çatışmalarının Azeri saldırıları tarafından tetiklendiği açık. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz" dedi. Pelosi, ABD'nin bölgede etkisini artırması gerektiğinin altını çizdi. Pelosi, 'Otokrasi ile küresel mücadelede Ermenistan'ın yanındayız." dedi.

AZERBAYCAN'DAN TEPKİ

Azerbaycan ise Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pelosi'nin bölgedeki durumu çarpıtan açıklamalarının, Azerbaycan'da derin üzüntü ile karşılandığı, Azerbaycan'a yönelik asılsız ve haksız suçlamaların kabul edilemez olduğu belirtildi.

"ÇATIŞMALAR, ERMENİSTAN PROVASKASYONUNUN SONUCU"

Açıklamada, 12 Eylül'ü 13 Eylül'e bağlayan gece, sınırda meydana gelen çatışmanın Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik geniş çaplı askeri provokasyonu olduğu, bu provokasyonun Azerbaycan ordusu tarafından engellendiği, tüm sorumluluğun Erivan yönetimine ait olduğu kaydedildi.

Pelosi'nin Ermeni yanlısı bir politikacı olarak bilindiği ve heyetinde Ermeni yanlısı kongre üyelerinin bulunmasının bunu doğrudan gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "ABD'de Kongre ara seçimleri döneminin yaklaştığını göz önünde bulundurursak, Pelosi'nin bu ziyaretini iç siyasi gündemi ve ABD'deki Ermeni lobi çevrelerinin desteğini kazanmak için kullandığı görülüyor. ABD'nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.

"AÇIKLAMALAR İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ DARBE NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Açıklamada, adaletten bahseden Pelosi'nin, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırganlık politikası, Azerbaycan topraklarının yaklaşık 30 yıl işgal altında bulunması ve yüz binlerce Azerbaycanlıya karşı yapılan etnik temizlikle ilgili bugüne kadar herhangi bir tutum sergilemediği" vurgulandı.

Pelosi'nin açıklamalarının, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara ciddi bir darbe niteliği taşıdığı ve bölgede gerginliğin tırmanmasına hizmet ettiği aktarıldı.