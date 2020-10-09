Azerbaycan'a destek konvoyu - Son Dakika

Azerbaycan'a destek vermek için Orhangazi'de IHH organizasyonu ile araç konvoyu düzenlendi. Onlarca araç şiddetli yağmur altında Azerbaycan ve Türk bayrakları eşliğinde Azerbaycan'a destek oldu.

İnsani Yardım Vakfı, Türkiye genelinde Azerbaycan'a destek için araç konvoyu tertip etti. IHH Orhangazi Şubesi akşam saatlerinde Azerbaycan'a destek için araç konvoyu düzenledi. Siteler bölgesinde başlayıp tüm ilçe genelinde süren araç konvoyuna vatandaşlar araçlarında Türk ve Azerbaycan bayrakları ile konvoya katıldı, Azerbaycan'a güçlü bir destek sundu.

AK Parti ilçe yöneticileri, Saadet Partisi ilçe yöneticileri, bazı STK temsilcileri ile IHH gönüllülerinin katıldığı araç konvoyu öncesinde IHH Orhangazi Şube Başkanı Faruk Uçan bir basın açıklaması yaptı. Yağmur altında gerçekleşen organizasyonda Faruk Uçan, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini vurarak yine savaş suçu işlediğine vurgu yaparak, bizler Türk milleti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız dedi. Basın açıklaması sonrasında araçlardan çalan Çırpınırdı Karadeniz şarkısı eşliğinde araç konvoyu yapıldı. - BURSA