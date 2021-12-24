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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 60. yaş gününde 15 barfiks - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 60. yaş gününde 15 barfiks

24.12.2021 21:11

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 60. yaş gününü Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da geçirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 60. yaş gününü Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da geçirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev önce, eşi Mihriban Aliyeva ve oğlu Haydar Aliyev ile Hocavend ilinin Hadrut kasabasında komando tugayının açılışına katıldı.

Tugay komutanına, komutanlığın sancağını teslim eden Aliyev, aile bireyleriyle askeri geçit törenini ve komandoların gösterilerini izledi.

Aliyev ve aile bireyleri daha sonra Şuşa şehrini ziyaret etti. Kızları Leyla ve Arzu Aliyeva'nın da katıldığı ziyarette Cıdır Ovası'na gelen Aliyev, burada konuşma yaptı.

Doğum gününü kutlayan herkese teşekkür eden Aliyev, babası Haydar Aliyev'in toprakların kurtuluşunu görmediği için üzüntülü olduğunu fakat onun ruhunun şad olduğunu kaydetti.

Aliyev konuşmasını, "Emin olunuz ki bundan sonra da aynı kararlılıkla ülke çıkarlarını gözetmeye devam edeceğim ve sizlerin desteğiyle yeni büyük başarılara imza atacağız. Karabağ bizimdir! Karabağ Azerbaycan'dır." şeklinde tamamladı.

Aliyev ailesi, Yukarı Gövher Ağa Camii'ni de ziyaret ederek dua etti.

60 yaşında 15 barfiks

Öte yandan Mihriban Aliyeva, eşi İlham Aliyev'in spor yaparken çekilen görüntülerini yayınladı.

Barfiks çeken Aliyev, "15 kez, 60 yaşında" diyerek eşinin kamerasına gülümsedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 60. yaş gününde 15 barfiks
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 60. yaş gününde 15 barfiks
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 60. yaş gününde 15 barfiks

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Mihriban Aliyeva, Haydar Aliyev, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 60. yaş gününde 15 barfiks - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 60. yaş gününde 15 barfiks - Son Dakika
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