Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu
30.10.2020 17:17
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İzmir'deki deprem nedeniyle arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İzmir'deki deprem nedeniyle arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Aliyev, Azerbaycan'ın Türkiye'ye her türlü yardımı göstermeye hazır olduğunu belirtti.
(Kamil Nadirli/İHA)
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