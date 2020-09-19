Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye ile ortak tatbikatlar Erivan'ı korkutuyor" - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye ile ortak tatbikatlar Erivan'ı korkutuyor"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatlarının Ermenistan yönetimini korkuttuğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatlarının Ermenistan yönetimini korkuttuğunu söyledi.

Aliyev, yerel televizyon kanallarına verdiği röportajda Türkiye ile ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

TANAP üzerinden Türkiye'ye tedarik edilen doğal gaz hacminin her yıl arttığına dikkati çeken Aliyev, "Bir yıl önce Azerbaycan doğal gazı Türkiye pazarında 4. ve 5. sıradayken şimdi ilk sırada. Bu hem bizim için hem de Türkiye için çok önemli. Çünkü doğal gaz her ülkenin enerji güvenliğini sağlıyor. Bugün doğal gaz Türkiye'ye kardeş ülkeden geliyor ve bu gazın hacmini artırmak için ek adımlar atılacak. Abşeron sahasının ikinci etabından çıkarılacak gaz da TANAP üzerinden Türkiye'ye taşınacak ve diğer pazarlara aktarılabilecek." bilgisini verdi.

Aliyev, temmuzda Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği provokasyonun ardından Türkiye'den gelen net destek mesajlarının kendilerini çok memnun ettiğini belirterek, "Öncelikle sevgili kardeşim Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu, Türkiye-Azerbaycan birliğinin ve kardeşliğinin bir tezahürüdür. Aynı zamanda diğer yetkililer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve diğer kardeşlerimiz defalarca Azerbaycan'a dayanışma ve destek gösterdiler. Bu da Türkiye'nin adaletin, hakikatin ve kardeşlerinin yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın da her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu ve olacağını tüm dünyanın bildiğine vurgu yapan Aliyev, "Birliğimiz bizim büyük servetimizdir. Türkiye ile bizi ortak tarih, ortak etnik köken, din, dil ve kültür birleştiriyor. Bu büyük bir servet. Bu servetin temeli üzerinde siyasi, ekonomik, enerji, ulaşım, kültürel, askeri olmak üzere her alanda güçlü bağlar kurduk. Bu nedenle aramızdaki ticaret hacmi son zamanlarda hızla büyüyor. Azerbaycan yabancı ülkeler arasında Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke oldu. Türkiye de en fazla dış yatırımı Azerbaycan'a yaptı ve bu süreç devam etmektedir. Bugün birlikte çalışmadığımız ve birbirimizi desteklemediğimiz bir alan yok." şeklinde konuştu.

Aliyev, iki ülkenin gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatlardan da bahsederek şunları söyledi:

"Tatbikatları her yıl düzenli olarak yapıyoruz. Yani, burada olağan dışı bir şey yok. Evet, bu seferki tatbikatlar Tovuz olaylarına tesadüf etti. Bunun tesadüf olup olmamasına Ermenistan kafa yorsun. Bu tatbikatlar bir kez daha bizim birliğimizi gösteriyor. Nahçıvan'daki Azerbaycan-Ermenistan sınırından Erivan'a yaklaşık 80 kilometre mesafe var. Ermenistan yönetimi bunu biliyor ve bu onları korkutuyor. Bence bu korku nedeniyle psikolojik stres yaşıyorlar. Çünkü sahip olduğumuz bilgilere göre artık çalmadıkları kapı kalmamış. 'Bunlar tatbikat yapıyor, biz nasıl edeceğiz' diyorlar."

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatlarının hem iki ülke hem de bölgesel istikrar için gerekli olduğunu belirten Aliyev, Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı da toprak iddiasında bulunduğunu, bunu anayasalarına yazdıklarını hatırlattı.

"Ermenistan'ın mantıksız düşünceleri tehlikeli yöne doğru gidiyor"

Ermenistan'ın şimdi de Sevr Anlaşması'nı yeninden gündeme getirmek istediğini bildiren Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak, her aklı başında tarihçi veya politikacı buna kesinlikle izin vermez. Çünkü bir sonları olacak. Kendine ait olmayan topraklarda devlet kuran ufak bir ülke Türkiye gibi bir ülkeye karşı nasıl olur da iddialarda bulunabilir? En azından kendi potansiyelinize ve Türkiye'nin potansiyeline bakın. Ama onların Azerbaycan'a ve Türkiye'ye, halkımıza duydukları nefret ve mantıksız düşünceleri tehlikeli yöne doğru gidiyor. Bizim Türkiye ile sıkı ilişkilerimiz bundan sonra da gelişecek. Tüm konularda birlikteyiz, her konuda birbirimizin yanındayız."

Cumhurbaşkanı, Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Türkiye ile ortak tatbikatlar Erivan'ı korkutuyor' - Son Dakika


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