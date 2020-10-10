Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'den Erivan'a ateşkes tepkisi - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'den Erivan'a ateşkes tepkisi

10.10.2020 17:26
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'den Erivan'a ateşkes tepkisi, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Dışişleri Bakanlığı'nda brifing verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Dışişleri Bakanlığı'nda brifing verdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasındaki görüşmelerde ateşkes kararı alındı.Ateşkes kararının ardından Ermenistan ordusu, düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Dışişleri Bakanlığı'nda çatışma ile ilgili brifing toplantısında ateşkes kararına uymayan Ermenistan'a sert tepki gösterdi.

Hacıyev'in Ermenistan'a yönelik sert tepkisini şu sözlerle sürdürdü: "Dün, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan halkına hitaben ne zaman ne yapılacağı konusunda görüşlerini dile getirdi. Bugün ülkemiz üzerinde çeşitli baskılar var. Başkomutan, halkımızın milli çıkarları temelinde bu baskılara cesurca direnir ve sonuna kadar da devam edecektir. Çünkü Azerbaycan Cumhuriyetinin milli menfaatleri Cumhurbaşkanımızın politikasında en baskın menfaatlerdir. Bu tür baskıların çoğunu gördük. Bu baskıların devam etmesi mümkündür. Maalesef uluslararası çevrelerde de belli bir önyargı görüyoruz. Bizim talebimiz toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi sağlamaktır. Ermenistan ateşkesi ihlal etmek için kışkırtmaya devam ederse, Azerbaycan meşru müdafaa ilkesini kullanarak karşılık vermelidir."

BAYRAMOV: KARABAĞ'DAKİ MEVCUT DURUM BİZİM İÇİN UYGUN DEĞİL

Öte yandan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermanistan'la insani gerekçelerle sağlanan ateşkesin Kızılhaç'ın arabuluculuğunda cenazelerin değişimi süresince geçerli olacağını söyledi. Bayramov, Dağlık Karabağ'daki mevcut durumun kendileri açısından uygun olmadığını ve Bakü'nün zamanla daha fazla bölgenin kontrolünü ele geçirmeyi ümit ettiğini söyledi. Dağlık Karabağ yönetimi ise Bakü'yü ateşkes görüşmelerini askeri operasyon hazırlıklarını gizlemek için kullanmakla suçladı. Dağlık Karabağ Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "gerçek barışı sağlamanın yegane yolunun uluslararası toplumun bölgeyi bağımsız bir cumhuriyet olarak tanıması olduğu" belirtildi.

Cuma günü Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşme 11 saat sürmüş, taraflar görüşmenin sonunda ateşkes ve cenazelerin değişimi konusunda anlaşmaya varmıştı. Ateşkesin süresine ilişkin ise bir açıklama yapılmamıştı.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'den Erivan'a ateşkes tepkisi - Son Dakika

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