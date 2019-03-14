Azerbaycan'da 56 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
1 saat önce
Azerbaycan'da, İran'dan Ukrayna'ya kaçırılmak istenen 56 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Azerbaycan
'da, İran
'dan Ukrayna
'ya kaçırılmak istenen 56 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinden yapılan açıklamada, İran-Azerbaycan sınırında, İran'dan Ukrayna'ya giden bir tırdaki aramada dedektör köpeklerin koku alması üzerinde detaylı arama yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, plastik ev dekorasyonu malzemesi taşıyan araçta 56 kilogram metamfetamin ele geçirildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:59 Kaynak: AA
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