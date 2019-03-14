Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da 56 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Azerbaycan'da 56 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

1 saat önce

Azerbaycan'da, İran'dan Ukrayna'ya kaçırılmak istenen 56 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Azerbaycan'da 56 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi, System.String[]
Azerbaycan'da, İran'dan Ukrayna'ya kaçırılmak istenen 56 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinden yapılan açıklamada, İran-Azerbaycan sınırında, İran'dan Ukrayna'ya giden bir tırdaki aramada dedektör köpeklerin koku alması üzerinde detaylı arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, plastik ev dekorasyonu malzemesi taşıyan araçta 56 kilogram metamfetamin ele geçirildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:59 Kaynak: AA

İran, Ukrayna, Azerbaycan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otelin 8'inci Katından Peş Peşe Atlayan İki Turist Hayatını Kaybetti Son Dakika! Cemal Kaşıkçı Cinayeti Soruşturmasında 20 Kişilik İnfaz Timi İçin Kırmızı Bülten Çıkartıldı

Son Dakika! Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:47:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da 56 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]