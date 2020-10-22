Azerbaycan'da, işgalden kurtarılan Sugovuşan ve Talış köylerine yeni yol yapılıyor - Son Dakika

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Sugovuşan ve Talış köylerine giden yol yeniden yapılıyor.

Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansından yapılan açıklamada, uzun zamandır işgal altında kaldığı için kullanılamaz hale gelen yolun, yeniden yapılması için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Sugovuşan barajı ile Terter kenti arasında yapılan yolun uzunluğu 29 kilometre olacak.

Azerbaycan ordusu, Sugovuşan ve Talış köylerini 3 Ekim'de işgalden kurtarmıştı.