Azerbaycan Diaspora Gençleri Forumu İstanbul\'da Toplandı

AZERBAYCAN Gençler Günü kapsamında 'Azerbaycan Diaspora Gençleri: Birlik ve Gelişim Forumu' açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan TBMM İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, "Biz hep söylüyoruz; tek millet, iki devletiz. Bu bir slogan değil; Bakü'de, Ankara'da, Şuşa'da, diasporada yaşayan bir hakikattir ve öyledir. Gençler, sizler bu hakikatin en güçlü taşıyıcılarındansınız. Bulunduğunuz her ülkede sadece kendinizi değil, Azerbaycan'ın onurunu, Türkiye'nin vakarını temsil ediyorsunuz" dedi.

Azerbaycan Gençler Günü kapsamında İstanbul'da bir otelde Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi'nin Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) iş birliği ile 'Azerbaycan Diaspora Gençleri: Birlik ve Gelişim Forumu' açılış töreni gerçekleştirildi. Foruma, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Birinci Yardımcısı Valeh Hacıyev, TBMM İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, İstanbul Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, TADEF Başkanı Adalet Turan, devlet sanatçısı, heykeltıraş ve ressam Teymur Rzayev ve 28 ülkeden 29 Azerbaycanlı ve dost ülkelerin genç diaspora aktivistleri katıldı. 2-3 Şubat tarihlerinde düzenlenen forumun amacı; ADG'nin gelecek faaliyet istikametlerinin belirlenmesi, yurt dışında yaşayan ve eğitim alan Azerbaycanlı gençlerin ağ kurmasının sağlanması ve gençlerin diaspora faaliyetlerine dahil edilmesidir. Bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan program Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Marşların okunmasıyla devam etti.

'BULUNDUĞUNUZ HER ÜLKEDE AZERBAYCAN'IN ONURUNU, TÜRKİYE'NİN VAKARINI TEMSİL EDİYORSUNUZ'

TBMM İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, "Azerbaycan gençlerine çok önem veriyor. Dolayısıyla sizlerin yetişmesi, sizlerin deneyimli, tecrübeli birer fert olarak yetişmesi bizim için çok kıymetli. Bugün de bunu görüyoruz ve ayrıca ben şahsen şuna çok önem veriyorum. Sizin gibi gençlerimizin yetişip vatanına, milletine, bayrağına, maneviyatına, insanına sahip çıkmasını da çok önemsiyorum. Biz hep söylüyoruz; tek millet, iki devletiz. Bu bir slogan değil; Bakü'de, Ankara'da, Şuşa'da, diasporada yaşayan bir hakikattir ve öyledir. Gençler, sizler bu hakikatin en güçlü taşıyıcılarındansınız. Bulunduğunuz her ülkede sadece kendinizi değil, Azerbaycan'ın onurunu, Türkiye'nin vakarını temsil ediyorsunuz. 44 günlük vatan savaşı bunun en büyük örneğidir. Her şartta kimliğine sahip çıkmak, onurlu birey olmak sizlerin tarihi görevidir. Biz de onun şahidiyiz, öyle olacaksınız. Türkiye güçlendikçe Azerbaycan daha güvendedir. Azerbaycan yükseldikçe Türkiye'nin ufku genişlemektedir. Bizler haritada sınırları olan ama kalbi, kaderi ve istikameti ortak bir milletiz" ifadelerini kullandı.

'BİZLER İKİ GÜÇLÜ DEVLETİN GENÇLERİYİZ'

TADEF Başkanı Adalet Turan, "Bizler iki güçlü devletin gençleriyiz. Gelecek bizden çok şey bekliyor. Biz gençlerin omuzlarına yüklenmiş çok sorumluluklar var. Ama biz bu sorumluluktan kaçmayacağız, bu sorumlulukları en güzel şekilde yerine getirmek için çalışacağız. Evet; iki devlet, tek millet. Bayraklarımız aynı, sevdalarımız aynı, inançlarımız aynı, değerlerimiz aynı. Biz Türk gençliği olarak Azerbaycan- Özbekistan, Kazakistan ayrımı yapmıyoruz. Biz yedi Türk devletleri olarak, bir bütün olarak göreceğiz ama herkes kendi gücünü gerektiği yerde tüm devletler için, yedi Türk devleti için kullanacaktır. Bugün dünyada belki geçmişte o kadar söz sahibi olmazken, bugün dünyanın her noktasında Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği, dayanışması güçlü ses çıkarmaktadır. Bizler de bu güçlü liderlerimizden örnek alarak ülkemizin geleceği için yeni inşalar yapmak zorundayız" dedi.

'GENÇLER GÜNÜ AZERBAYCAN DEVLETİNİN, AZERBAYCAN GENÇLERİNE VE TÜRK GENÇLİĞİNE BİR ARMAĞANIDIR'

İtalya Azerbaycan Koordinasyon Komitesi Üyesi Genç Avrupa Elçisi Tuğrul Aliyev, "İtalya'dan katılıyorum. Bugün Azerbaycan'da Azerbaycan Gençler Günü. Bu Gençler Günü Azerbaycan devletinin, Azerbaycan gençlerine ve Türk gençliğine bir armağanıdır. Bu vesileyle de bugün kardeş Türk Cumhuriyeti'nin İstanbul şehrinde değerli arkadaşlarımızla, dünyanın dört bir yanından gelen 28 ülke 29 gencimizle beraberiz. İlk görüşmemiz Macaristan'da olmuştu, ikinci görüşmemiz İstanbul'da gerçekleştiriliyor. İtalya'da da diaspora anlamında çalışmalarımız mevcuttur. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de çalışmalarımız var. Aynı zamanda diaspora genci olarak Azerbaycan Diaspora Komitesi'nin ekseninde yaptığı çalışmalarda aktif olarak faaliyet göstermekteyiz. Azerbaycan diaspora faaliyetinde yeni bir döneme girmekteyiz. Bu da Azerbaycan dış politikasında yumuşak güç sözleşmesinde Azerbaycanlı gençlerin ki; dünyada, Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren, eğitim alan, çalışan gençlerin daha çok Azerbaycan'la kültürel anlamda bağlarının kuvvetlendirilmesi ve Azerbaycan gerçeklerinin, tarihinin, kültürünün dünyaya, kamuoyuna duyurulması açısından çalışmalarımız var. Bu anlamda da uluslararası organizasyonlarda, farklı kültürel oluşumlarda Azerbaycan diaspora gençleri olarak faaliyetlerimiz bulunuyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından komitenin faaliyetlerinden bahseden tanıtım videoları gösterildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Birinci Yardımcısı Valeh Hacıyev, İstanbul Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun'a hediye takdim etmesinin ardından forum çekilen aile fotoğrafı ile son bul buldu.