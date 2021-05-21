Azerbaycan-Gürcistan Sanal Ticaret Heyeti programı

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Hep birlikte Türk malı imajını, Türk yatırımcısının değerini ve Türk yatırımcısının bulunduğu ülkedeki ekonomiye katkısını göstermeliyiz." dedi.

Turagay, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce (TİM) çevrim içi düzenlenen Azerbaycan-Gürcistan Sanal Ticaret Heyeti programında yaptığı konuşmada, Azerbaycan'a ihracatın 2,1 milyar dolar, Gürcistan'a ihracatın 1,4 milyar dolar olduğunu belirtti.

Gürcistan'ın çok önemli bir transit ülke olduğunu ifade eden Turagay, buradaki fırsatların değerlendirilmesi, ortak yatırımlar yapılması gerektiğini söyledi.

Turagay, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaretin artırılmasının önemine işaret ederek, "Hep birlikte Türk malı imajını, Türk yatırımcısının değerini ve Türk yatırımcısının bulunduğu ülkedeki ekonomiye katkısını göstermeliyiz." diye konuştu.

"Türk firmalarımıza tavsiyem, lütfen yatırım olanaklarına da bakın"

Rıza Tuna Turagay, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'nun daha önce başlatıldığını, bu tür toplantıların daha etkin hale getirilmesi ve somut adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Azerbaycan ve Gürcistan'daki büyüme potansiyeline dikkati çeken Turagay, bu büyümenin Türkiye'nin katkılarıyla yapılmasından büyük memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Turagay, büyükelçiliklerde sürekli yerel personel bulundurma konusunu Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüşeceklerini bildirdi.

Programa 26 Türk firması ve 103 yabancı firmanın katıldığı bilgisini aldığını belirten Turagay, "Türk firmalarımıza tavsiyem, lütfen yatırım olanaklarına da bakın. Malı satarken, malı kaça sattığınızı, sattıktan sonra satış sonrası hizmetleri verip veremediğinizi değerlendirin." ifadelerini kullandı.

Turagay, ihracattaki artış dolayısıyla ihracatçılara teşekkürlerini ileterek, "Sayın Bakanımız da 200 milyar doların üzerinde ihracat hedefinin peşinde. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

"Savunma sanayi sektörü Azerbaycan'da hızla yükselen sektörlerin başında geliyor"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan ile kardeşliğin perçinlendiğini vurgulayarak, bu kardeşliğin Azerbaycan ile gerçekleştirilecek stratejik iş birliği ve kararların ana hamurunu oluşturacağını ifade etti.

Petrol dışı ticaret ilişkilerinde Türkiye'nin hem ithalat hem ihracatta Azerbaycan'da birinci sırada olduğunu aktaran Bağcı, "Savunma sanayi sektörü Azerbaycan'da hızla yükselen sektörlerin başında geliyor. Karabağ zaferinin kaderini savaşın gereği olarak ihtiyaç duyulan muhabere ve haberleşme sistemleri belirledi. Bölgesel olarak baktığımızda da savunma sanayi harcamalarının gelirlerin kanalize edildiği en önemli alan olduğunu görüyoruz. Azerbaycan'ın petrol dışı gelirlerini artırma yönündeki stratejisini gözden kaçırmayalım. Artan savunma harcamalarıyla beraber Karabağ'ın inkişafı ve imarı için gelirlerini artırmak durumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'da yapılacak şirket evliliklerinin ortak ilişkilerin geliştirilmesi açışından oldukça önemli olduğunu bildiren Bağcı, şunları söyledi:

"Karabağ zaferi sonrası Karabağ topraklarının her türlü yatırıma ihtiyacı var. Karabağ'ın imarı ve inkişafı ile bu toprakların sahiplerinin tekrar bu bölgeye gelmesinin özendirilmesi gerekiyor. Üretim alanlarının buraya kaydırılması coğrafyanın kaderini değiştirecektir. Özellikle Süveyş Krizi sonrası bölgesel koridorların öneminin arttığını görüyoruz. Azerbaycan üzerinden kurulan koridora yapılacak her yatırım Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelere de fayda sağlayacaktır. Bu koridorun gelişmesiyle birlikte artan üretim ve ihracat planları bölge ülkelerinin gelirlerini artıracaktır. Yine bölgede sağlık yatırımlarının artırılması taraftarıyım. Göz hastalıklarından estetik cerrahisine, kalp damar cerrahisinden fizik tedavi hizmetlerine kadar bir çok alanda bölgeye hizmet verecek tesislere ihtiyaç var."

"Gürcistan, Türkiye ve bölge ülkeleri için çok önemli lojistik geçiş üssü"

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da Gürcistan'ın pazar olmanın ötesinde Türkiye ve bölge ülkeleri için çok önemli lojistik geçiş üssü olduğunu kaydederek, "Gürcistan'daki altyapı yatırımlarının yetersiz olması sebebiyle nakliyeci arkadaşlarımız sık sık zorluklar yaşayabiliyorlar. Gürcistan'a bir iş geliştirme mantığı ile bakmakta fayda var. Nakliye altyapısına yatırım yaparsak tüm bölge ülkelerine ulaşım noktasında fayda sağlar. Yatırımla beraber lojistik maliyetleri de düşecektir." şeklinde konuştu.

Gürcistan'da ihracat hedefinin 3 milyar dolar dolar olduğunu anlatan Yazgan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ticaret ateşeliğimiz vasıtasıyla Türk malını satan herkesi onore etmeye çalışıyoruz. Bu kişilerin veya şirketlerin illa Türk olmasına gerek yok. Bizim üretimimize güvenip bizim malımızı satan herkese yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Distribütör ağlarını güçlendirmek istiyoruz. Tüm ülkeler ithalatı kısıp içerde ihracatı artırmaya çalışırken bizim kaliteli ürünlerle, marka pazarlaması ile öne çıkmamız gerekiyor. Gürcistan'a sattığımız malları burada işleyip satışa hazır hale getirerek daha katma değerli bir ihracatı gerçekleştirebiliriz. Böylelikle ülkenin istihdamına da katkı sağlayabiliriz."

Bu arada, Azerbaycan-Gürcistan Sanal Ticaret Heyeti programı, TİM ve İhracatçı Birlikleri'nin gerçekleştirdiği 71'inci Sanal Ticaret Heyeti oldu.