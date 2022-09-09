Bakü'de "Türkiye-Azerbaycan Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Ağrı Workshop günleri" başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakü'de "Türkiye-Azerbaycan Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Ağrı Workshop günleri" başladı

09.09.2022 11:54

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Türkiye-Azerbaycan Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Ağrı Workshop günleri" başladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Türkiye-Azerbaycan Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Ağrı Workshop günleri" başladı.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ile Azerbaycan Reanimatoloji ve Anesteziyoloji Uzmanları Birliğinin ortaklaşa düzenlediği etkinliğin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Nadir Zeynalov, Azerbaycan Milli Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Ehliman Emiraslanov, dernek yetkilileri ve doktorlar katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bakü Büyükelçisi Bağcı, Kovid-19 salgını döneminde insanı yaşatma çabası içerisinde olan doktorlara ve özellikle yoğun bakım üniteleri çalışanlarına teşekkür etti.

Bağcı Azerbaycan'da bu yıl Türkiye ile ortak sağlık konulu üçüncü etkinliğin düzenlediğini belirterek ülkeler arasındaki ilişkilerde insana yapılan yatırımın en önemli ve kalıcı yatırım olduğunu, sağlık alanındaki etkinliklerin de buna hizmet ettiğini kaydetti.

Türkiye olarak Azerbaycan'la sadece ticaretin artırılmasını ve güvenlik alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesine değil, eğitim ve kültür alanına da odaklandıklarını bildiren Bağcı, "Bu tür etkinlikler 'soft'tur ama daha kalıcıdır. Bu yönüyle bugünkü etkinliği önemsiyoruz. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var." dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Emiraslanov da anesteziyoloji ve acil terapinin ne kadar önemli olduğunun, Kovid-19 salgını döneminde daha açık görüldüğünü belirtti.

Emiraslanov, "Bugünkü etkinliğin bir diğer konusu ağrı polikliniği. Maalesef Azerbaycan'da bu alanda yeteri kadar uzman yok. Bugünkü etkinlikteki Türk hocaların sayesinde Azerbaycanlı uzmanlar da tecrübelerini pekiştirecekler." ifadelerini kullandı.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Meral Kanbak ise Azerbaycan Reanimatoloji ve Anesteziyoloji Uzmanları Birliği ile ilişkilerinin giderek artacağına ve ileriye taşınacağına inandığını söyledi.

Kanbak, Azerbaycan'a 20'nin üstünde kendi alanında deneyimli hoca ile geldiklerini belirterek bugünkü etkinlikte hem teorik hem de pratik eğitimlerin verileceğini bildirdi.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Fatih Yılmaz da diğer alanlarda olduğu gibi Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sağlık alanındaki ilişkilerin her geçen gün daha da ileri aşamalara taşındığını ve güçlendiğini belirtti.

Yılmaz, sağlık alanında verimli ve kalıcı iş birliklerinin tesis edilmesi bakımından iki kardeş ülkenin bilim insanları arasında bilgi ve tecrübe mübadelesine imkan sağlayan faaliyetlerin çok önemli olduğunu belirterek TİKA olarak bu tip etkinlikleri desteklediklerini kaydetti.

Çeşitli sunum ve eğitimlerin yapılacağı etkinlik 2 gün sürecek.

YORUMLAR
500
Zengilan'da inşa edilen havalimanına yolcu uçağıyla ilk teknik iniş yapıldı Zengilan'da inşa edilen havalimanına yolcu uçağıyla ilk teknik iniş yapıldı AĞRI DAĞI 'AĞLIYOR' AĞRI DAĞI 'AĞLIYOR'
Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakü'de 'Türkiye-Azerbaycan Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Ağrı Workshop günleri' başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:47 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi
13:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim
13:02 Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
12:52 2023'te "B sınıfı" ehliyet fiyatlarının 6 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor
12:25 Bakan Nuri Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: 2023'ün mart ayına kadar ziyaret edilebilir hale getireceğiz
12:10 Ümit Özdağ "büyük olaylar" çıkacağını iddia etti! Suriyeliler üzerinden iç savaş mı isteniyor?
12:10 Cumhurbaşkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışı hakkında konuştu: Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse parantez açarak konuşuyoruz
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam
12:06 Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'ye yükseldi! İşte o liste
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 13:58:20. #1.11#
SON DAKİKA: Bakü'de "Türkiye-Azerbaycan Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Ağrı Workshop günleri" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement