Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev vefatının 18. yılında Bakü'de anıldı - Son Dakika

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 18. yılında başkent Bakü'de anıldı.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev için vefatının 18. yılında başkent Bakü ve ülke genelinde anma törenleri düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, babası Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'da bulunan mezarını ailesiyle birlikte ziyaret ederek çelenk bıraktı. Aliyev'in ziyaretinden sonra birçok Azerbaycanlı, Aliyev'in mezarını ziyaret edip ve mezara çiçek bırakarak dua etti.

Haydar Aliyev, vefatının yıldönümünde Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik personeli tarafından da mezarı başında anıldı. Haydar Aliyev'in "Tek millet, iki devlet" anlayışının mimarı olduğunu belirten Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Modern Azerbaycan'ın kurucusu ve bağımsız Azerbaycan'ın bugünlere gelmesine vesile olan liderdir. Bugün yurt genelinde onu ihtimamla ve rahmetle anıyoruz. Hiç kuşkusuz Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geldiği seviye, Haydar Aliyev'in attığı ve bugün ali başkumandan İlham Aliyev'in devam ettirdiği bir çizgide ilerlemektedir. Çok yüksek düzeydedir. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihi seyrine baktığımızda en köklü adımlar başta Hazar petrolleri ve gaz anlaşması, Türkiye Petrolleri'ne verilen imtiyazlar ve diğer alanlarda çok düzeyde stratejik işbirliği anlaşmaları, tarihi derinlikleri rahmetli Haydar Aliyev'in geniş vizyonu, ufkuyla bugünlere gelmiştir ve bugün iki cumhurbaşkanımızın iradesi ile bu çizgide devam etmektedir. Bugün yurt genelinde onu özlemle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği olarak bütün müşavirliklerimiz, ataşeliklerimiz, misyonumuzda çalışanlar, ilgili ve bağlı kuruluşlarımızın temsilcileriyle burada çelengimizi sunduk, duamızı okuduk. Rahmet diliyoruz, ruhu şad olsun" diye konuştu.

Geniş güvenlik önlemleri alınan tören akşam saatlerine kadar devam edecek.