Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği önünde Ermenistan protestosu - Son Dakika

Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği önünde Ermenistan protestosu

ABD'de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki göstermek için Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

ABD'de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki göstermek için Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Azerbaycanlıların eylemine karşın Ermeniler de elçilik önünde toplandı.

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Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim devam ederken, yurt dışında yaşayan Azerbaycanlıların da saldırılara yönelik tepkisi sürüyor. ABD'de farklı eyaletlerde yaşayan Azerbaycanlılar, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek, Ermenistan'ı protesto etti. Azerbaycan'a destek amacıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği çalışanları da gösteriye katıldı. Gösteride milli marşlar çalınırken, "Azerbaycan" sloganı atıldı.


Protestoda Ermeniler ile Azerbaycanlılar karşı karşıya geldi. Ermeniler de büyükelçilik binası önünde toplanarak, Ermenistan'a destek gösterisi yaptı. Büyükelçiliğin bulunduğu sokak, polis tarafından trafiğe kapatıldı. Çok sayıda polis, gösteride olay çıkmaması için görev alırken, Azerbaycanlılar da tansiyonun yükselmemesi için gerekli önlemleri aldı. Protesto, olaysız bir şekilde sona ererken, yarın da Kongre binasının önünde protesto düzenlenmesi bekleniyor. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Washington Büyükelçiliği, Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:20 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği önünde Ermenistan protestosu - Son Dakika
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