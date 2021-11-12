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Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı - Son Dakika

Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı

12.11.2021 09:25
Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı

Trabzon'da bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri eve baskın düzenledi. Polislerin eve girmeye çalıştığını anlayınca balkondan atlayarak kaçmaya çalışan Azerbaycan vatandaşı iki kadından biri düşüp kaval kemiğini kırdı. Sosyal medya üzerinden ilan vererek müşteri temin ettiği tespit edilen 2 Azeri kadının ifadeleri sonrasında sınır dışı edileceği ifade edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesinin İskenderpaşa mahallesindeki bir evde fuhuş yapıldığını tespit etti. Evi incelemeye alan polis ekipleri evden çıkan ve inşaat işçisi oldukları belirlenen 2 erkek şahıs ile görüştükten sonra fuhuş yaptıkları belirlenen 2 kadının yaşadığı eve baskın düzenledi.

BALKONDAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Savcılık talimatıyla Polis ekipleri eve girmeye çalıştığı sırada ekipleri gören Azerbaycan vatandaşı Aynur E. (24) ve Aytaj M. (23) balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Trabzon'daki fuhuş baskınında evin balkonundan atlayarak kaçmaya çalışan Azeri kadın bacağını kırdı

AZERBAYCAN VATANDAŞI KADIN KAVAL KEMİĞİNİ KIRDI

Evin 1. katından atlayarak kaçmaya çalışan yabancı uyruklu Aynur E. isimli kadın sol bacak kaval kemiğini kırarken, tedavi için polis ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine getirildi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Sabah'ta yer alan habere göre sosyal medya üzerinden ilan vererek müşteri temin eden ve fuhuş yaptıkları belirlenen 2 Azeri kadın hakkında Fuhşa Teşvik Aracılık ve Zorlama suçundan adli tahkikat başlatılırken, alınan ifadelerinin ardından sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı

Azerbaycan, Medya, Polis, Azeri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı - Son Dakika
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