Azez'de "Türk Filmleri Günleri" Suriyelilerle buluşacak - Son Dakika

Azez'de "Türk Filmleri Günleri" Suriyelilerle buluşacak

03.12.2020 16:41
Azez'de

Yunus Emre Enstitüsü'nün dünya genelindeki 60. merkezi olarak geçen eylül ayında hizmete giren Azez Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde "Türk Filmleri Günleri" düzenlenecek.

Yunus Emre Enstitüsü'nün dünya genelindeki 60. merkezi olarak geçen eylül ayında hizmete giren Azez Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde "Türk Filmleri Günleri" düzenlenecek.

Enstitü faaliyetleri kapsamında Suriyelilere yönelik olarak gerçekleştirilen Türkçe kurslarının yanı sıra çeşitli kültür sanat etkinlikleri de hayata geçiriliyor.

Savaşın izlerini silmek ve insan sevgisini yaşatmak gayretiyle Suriye'de faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü düzenleyeceği "Türk Filmleri Günleri" etkinliği ile hem Türkçe öğretimine katkı sağlamak hem de Türk kültürünü, sanatını, edebiyatını ve yaşam tarzını, yakın tarihi bağlara sahip olan Azez halkına tanıtmayı hedefliyor.

Her hafta Türk sinemasının önde gelen filmlerinin gösterileceği program, Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrollerde yer aldığı "Kocan Kadar Konuş" filmiyle başlayacak.

Yunus Emre Enstitüsü, Suriye, Azez, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azez'de 'Türk Filmleri Günleri' Suriyelilerle buluşacak - Son Dakika


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