Azimli'de Menfez Çalışması İle Ulaşım Güvenli Hale Geldi - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek ve her türlü can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Azimli mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışması yapıldı. Azimli mahallesi ile Apak mahallesini birbirine bağlayan yol geçiş noktasında yapılan çalışma ile hem ulaşım tekrar güvenilir hale geldi hem de vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.

"Çalışma yapılan yer önemli bir geçiş yoluydu"

Azimli mahalle muhtarı Osman Yanar, "Azimli mahallemiz ile Apak mahallemiz arasındaki geçiş yolu üzerinde bulunan dere yatağında çökme meydana geldi. Bu da burayı sürekli olarak kullanan vatandaşlarımızın ulaşım açısından zor durumda kalmasına neden oluyordu. MASKİ ekipleri imdadımıza yetişerek, gerekli çalışmayı yaptı ve menfez montajı ile geçiş yolumuz tekrar güvenilir hale geldi. Hizmetlerden çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.