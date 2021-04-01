Aziziye'de ağaçlar kitap açtı - Son Dakika

Aziziye'de ağaçlar kitap açtı

ERZURUM - Aziziye Belediyesi, Kütüphaneler Haftası'nda çok özel bir etkinliğe imza attı. Etkinlik kapsamında Dadaşkent ve Ilıca'daki ağaçlara hediyelik paketler halinde kitaplar asıldı.

Belediye ekipleri tarafından ağaçlara sabaha doğru asılmaya başlanan kitaplar, günün ilk ışıklarıyla birlikte adeta görsel bir şölene dönüşürken, sabah sokağa çıkan Aziziye sakinleri ağaçlar dolusu kitapla karşılaştı. Yoldan geçenlerin ağaçlardan topladığı kitaplar, birbirinden farklı Erzurum seçkileri ve kısa öykülerden derlenen 500 eserden oluşurken, Aziziye Belediyesi'nin etkinliği, Kütüphaneler Haftası'nda gerçekleştirilen en sıra dışı etkinlik olarak hafızalara kazındı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da, incelemelerde bulunduğu güzergahta vatandaşlarla bir araya geldi, çocuklara kitap ve oyuncak dağıttı.

Başkan Muhammed Cevdet Orhan, bir insan için en faydalı dostun kitap olduğunu söyleyerek, "Kitap öğretir, kitap eğitir ve kitap insanı donanımlı bir hale getirir. Kütüphaneler ise, bu bağlamda aslında irfanın kaynağıdır, bilginin membaıdır" dedi.

İlçe sakinlerine kitap sürprizi

Aziziye Belediyesi olarak Kütüphaneler Haftası'na özel olarak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Dadaşkent ve Ilıca'daki ağaçlara hediyelik paketlerle kitap astıklarını kaydeden Başkan Orhan, "Kütüphaneler Haftası dolayısıyla biz de ilçe sakinlerimizin karşısına böyle bir sürprizle çıkalım istedik. Hem kitaplarla olan bağlarımızı güçlendirmek, hem de evlerdeki kütüphane ve kitaplıklara yeni eserler kazandırmak en büyük gayemizdi" ifadelerini kullandı.

Aziziye Belediyesi olarak geçmişte de çeşitli kitap etkinlikleri yaptıklarını, köy okullarına ve kimi konaklara bu manada kütüphaneler de kurduklarını hatırlatan Başkan Muhammed Cevdet Orhan, amaçlarının insanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunun altını çizdi.

"Bilgi toplumu olmak zorundayız"

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yediden yetmişe herkese ama özellikle de gençlere kitap okumaları çağrısında bulunarak, "Kitap demek; bilgi demek. Bunun yanında çağımız da, bilgi çağı. Bu çağda bilgiye sahip olan güce de sahip oluyor. Dolayısıyla bizler de çağa ayak uydurup bilgi toplumu olmak zorundayız. Yarınlara sağlam ve emin adımlarla yürüyebilmenin yolu bilgiden, bilginin yolu ise, kitaplardan ve okumaktan geçiyor" şeklinde konuştu.