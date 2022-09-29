AZRA'NIN ANNESİ, KIZININ MEZARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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AZRA'NIN ANNESİ, KIZININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

29.09.2022 17:45

Antalya'da Mustafa Murat Ayhan'ın (49) öldürüp cesedini 13 parçaya ayırdığı üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan annesi Mezide Haytaoğlu (51), katilin cezaevinde intihar ettiği haberini aldıktan sonra kızının mezarını ziyarete gitti.

Antalya'da Mustafa Murat Ayhan'ın (49) öldürüp cesedini 13 parçaya ayırdığı üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan annesi Mezide Haytaoğlu (51), katilin cezaevinde intihar ettiği haberini aldıktan sonra kızının mezarını ziyarete gitti. Anne Mizede Haytaoğlu, Anne ben rüzgarın sesinden korkuyorum' diyordun. Nasıl duruyorsun bu rüzgarın sesinde kuzum. Mutlu oldun mu Haberi aldın mı kuzum. Kardeşin Hasan ile sabaha kadar oturduk seni bekledik gelir mi diye sözleriyle gözyaşı döktü.

YORUMLAR
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Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Genç kızın annesi konuştu: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Genç kızın annesi konuştu: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim Azra'nın katili cezaevinde intihar etti (4) Azra'nın katili cezaevinde intihar etti (4)
Kaynak: DHA

Azra Gülendam Haytaoğlu, Mustafa Murat, Osmaniye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AZRA'NIN ANNESİ, KIZININ MEZARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AZRA'NIN ANNESİ, KIZININ MEZARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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