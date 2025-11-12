Baba Balkonundan Düştü - Son Dakika
Baba Balkonundan Düştü

Baba Balkonundan Düştü
12.11.2025 14:44
Baba Balkonundan Düştü
Oğlunu yakalamak için balkondan sarkan baba, dengesini kaybederek düştü ve yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eve taş atan oğlunu yakalamak için balkondan sarkan baba düşerek yaralandı.
Yunuseli Mahallesi 5. Yağmur Sokak'ta ikamet eden Bedrettin Ö. (45), eve taş atıp kaçan oğlunu yakalamak için 1. katın balkonundan sarkarak inmeye çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Bedrettin Ö, balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Bedrettin Ö'yü Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastanede tedavi altına alınan Bedrettin Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Bedrettin Ö'nün oğlunun önce sokaktan taş alarak eve çıkmaya çalıştığı, daha sonra tekrar taş alarak eve fırlattığı ve bu sırada Bedrettin Ö'nün balkondan sarkarak inmeye çalışırken düştüğü, bunu fark eden bir kişinin de balkondan sarkarak indiği anlar yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Osmangazi, Güvenlik, Güncel, Bursa, Baba, Son Dakika

Baba Balkonundan Düştü

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba Balkonundan Düştü
