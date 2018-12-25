Son Dakika Haberleri: Baba Oğlun Soba Kavgası Kanlı Bitti

Baba Oğlun Soba Kavgası Kanlı Bitti

36 dakika önce

Bartın'a bir kişi, tartıştığı babasını bıçakla yaraladı.

Baba Oğlun Soba Kavgası Kanlı Bitti, System.String[]
Bartın'a bir kişi, tartıştığı babasını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Aladağ Mahalles'inde E.T. (33) ile babası T.T. arasında tartışma çıktı. Eve soba kurulmasına izin vermediği öne sürülen E.T, tartışmanın büyümesi üzerine babasını göğsünden bıçakladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

E.T. olay yerinde gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:08 Kaynak: AA

Aladağ, Bartın, Güncel
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