Baba Oğlun Soba Kavgası Kanlı Bitti
36 dakika önce
Bartın'a bir kişi, tartıştığı babasını bıçakla yaraladı.
Bartın
'a bir kişi, tartıştığı babasını bıçakla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Aladağ
Mahalles'inde E.T. (33) ile babası T.T. arasında tartışma çıktı. Eve soba kurulmasına izin vermediği öne sürülen E.T, tartışmanın büyümesi üzerine babasını göğsünden bıçakladı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan T.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
E.T. olay yerinde gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:08 Kaynak: AA
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