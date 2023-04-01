Babacan'dan dikkat çeken yorum! İktidara gelince yapılacakları açıkladı: Yüzde 70'i gerçekleşse Türkiye kanatlanır - Son Dakika
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Babacan'dan dikkat çeken yorum! İktidara gelince yapılacakları açıkladı: Yüzde 70'i gerçekleşse Türkiye kanatlanır

01.04.2023 15:15

Millet İttifakı'nın ortaklarından DEVA Partisi'nin lideri Ali Babacan, katıldığı programda iktidara geldiklerinde yapacaklarını açıkladı. Kabine kadrolarının belirlenmesiyle birlikte her bakanı 5 yıl süreyle meşgul edecek ev ödevi olduğunu dile getiren Babacan, "20 tane bakan öngörüyoruz biz yeni hükümet yapısında. 5 yıllık iş yapılacaklar listesi yani. 2300 madde. 2300 maddeyi bırakın, biz bunun yüzde 60-70'ini yapalım 5 senede Türkiye kanatlanıp uçar zaten" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, GAİN'de "Ya Sonra?" programına konuk oldu. Gazeteci Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtladı.

"5 SENEDE TÜRKİYE KANATLANIR"

Ali Babacan, Millet İttifakı'nın iktidara gelirse 'yapılacaklar listesi'nden bahsederek "Kabine belirlendikten sonra her bakanı 5 yıl meşgul edecek ev ödevi var burada. Ki 20 tane bakan öngörüyoruz biz yeni hükümet yapısında. 5 yıllık iş yapılacaklar listesi yani. 2300 madde. 2300 maddeyi bırakın, biz bunun yüzde 60-70'ini yapalım 5 senede Türkiye kanatlanıp uçar zaten" dedi.

"ANAYASAYI TANIMAYANLAR BU ÇALIŞMALARA SAYGI DUYMAZ"

"Bunu anlayamıyorlar" diyen Babacan "Niye anlayamıyorlar, bir kutuplaştırma üzerinden oy alarak ülkeyi yönetmeye talip olanların bunu anlaması mümkün değil. Ya da plana programa inanmayanların. Anayasa'yı tanımayanların. Bu çalışmalara saygı duyması da mümkün değil. Çünkü plan program onlar için vesayet." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (4)
  • Ercan Aral : Erdoğan olmasaydı seni kimse tanimazdı.Boşuna heveslenme. Cevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır
  • zorbey dünya: ŞU ADAMA BU AK PARTİ NASIL BAKANLIK MAKAMI VERMİŞ HALA ŞAŞIYORUM.YÜZDE BİLMEM ON SIFIR BİRLİK BİLE OYU OLMAYAN HERİF İKTİDAR OLMAKTAN BAHSEDİYOR.İNSANIN YÜZÜ KIZARIR.BEN ÇIKSAM SENDEN FAZLA OY ALIRIM. Cevap Yaz 22 17 Yayından Kaldır
  • İlyas Tuncay: 2003 den 2015 e kadar ekonomiden sorumlu bakan olarak çalıştın, neden ozaman bu söylediklerinin bir tanesini bile yapmadın diye adama sormazlar mı? Cevap Yaz 24 13 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Babacan'dan dikkat çeken yorum! İktidara gelince yapılacakları açıkladı: Yüzde 70'i gerçekleşse Türkiye kanatlanır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babacan'dan dikkat çeken yorum! İktidara gelince yapılacakları açıkladı: Yüzde 70'i gerçekleşse Türkiye kanatlanır - Son Dakika
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