Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ankara'da düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.



Babacan'ın isim vermeden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın tweet sözlerini eleştirdi.

"HERKESA SADECE KENDİLERİNİ ÖVSÜN İSTİYORLAR"

Babacan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Geçen gün birisi çıkmış, konuşuyor. Neymiş? Ülkede kimseye tweet attı diye soruşturma açılmıyormuş. Mesele, tweetin içinde yazanlarmış. İçi boş tweet önerecek hale geldi bunlar ya! Bir kere daha bu deha karşısında şapka çıkarılır. İçi boş baklavayı gösterdiler, yetmedi. İçi boş tostu gösterdiler, yetmedi. İçi boş benzin deposunu gösterdiler, yetmedi. Şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar. Ya arkadaş, ifade özgürlüğü bu ifade. Bu en temel özgürlük, en temel hak. Ama bunlar herkesi kendileri gibi düşünsün, herkes sadece kendilerini övsün istiyorlar. Kimse kusura bakmasın, herkes konuşacak. Bu baskı iklimi de ortadan kalkacak. Biz, ifade özgürlüğü konusunda çok netiz. Düşünceyi ve ifadeyi özgürleştireceğiz. Bu bizim ilk 90 gün değil, ilk 90 dakikada yapacağımız mesele. Bunlar çok hızlı değişecek şeyler. Biz iktidara geldiğimizde, kimsenin tweet atarken eli titremeyecek."

"SATACAK DÖVİZ BIRAKMAYINCA PARA BASIP DÖVİZİ ÜÇ HANEYE YÜKSELTİNCE SIKIŞTILAR"

Devletin ve vatandaşın borca battığını söyleyen Babacan, "Merkez Bankası bile borçlu. Ülkenin para basan kurumu… Sıkıştıkça para basan kurumu borca batar mı? Bunlar, bunu da becerdiler. Net döviz pozisyonu, eksi 60 milyar doların altına düşmüş durumda Merkez Bankası'nın. Merkez Bankası'nın hazırda neyi varsa, arka kapıdan cayır cayır sattılar. Daha sonra tuttular, dışarıdan swap anlaşmalarıyla aldıkları 60 milyar dolarlık borcu da arka kapıdan sata sata tükettiler. Şimdi satacak döviz bırakmayınca ve para basa basa dövizi üç haneye yükseltince sıkıştılar. Ekonomide deniz tükendi. Enflasyonu düşürmek bizim boynumuzun borcudur. Ben buradan tekrar ilan ediyorum. Biz, enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Bu hayat pahalılığı bitecek. Temel gıda ürünlerine erişimi kolaylaştıracağız. Bu yoksulluk dönemi bitecek. Hep beraber zenginleşeceğiz." diye konuştu.