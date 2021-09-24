BABACAN, PARTİSİNİN İNEGÖL İLÇE BİNASINI AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, Bursa'nın İnegöl ilçesi teşkilat binasını hizmete açtı. Babacan "Burada bir demokrasi merkezi açıyoruz. Asıl çalışma sahada" dedi.

İlçe kongresi için Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, Kemalpaşa Mahallesi'nde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki eski hastane karşısında parti binasının açılışına katıldı.

Parti binası önünde konuşan Babacan, "Bugün burada sadece bir ilçe binası açmıyoruz. Burada bir demokrasi merkezi açıyoruz. Bir atılım merkezi açıyoruz. Biliyorsunuz partimiz Türkiye'nin dört bir tarafında damla damla yayılıyor. Şu anda Türkiye'nin 81 ilinin 81'inde de il başkanlarını görevlendirmiş durumdayız. Yaklaşık 650 ilçemizde ilçe başkanlarımız görevlerinin başında. 450 kadar ilçemizde kongremizi tamamlamış durumdayız. ve bugün de İnegöl'de DEVA Parti'mizin ilçe olağan kongresini yapmak üzere geldik. Bu vesileyle de ilçe binasının açılış töreninde sizlerle beraberiz. Bu binanın İnegöl için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada çalışacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Tabii bizim ilçe binalarımız önemli. Ama bu ilçe binalarımızda her ne kadar kapılar sürekli açık olsa da gelen misafirlerimizi karşılayacak arkadaşlarımız olsa da biliyorsunuz asıl çalışma sahada. İlçe binamızı açtık, kapanıp burada çalışacağız diye bir şey yok. Asıl çalışma saha da. Girmedik cadde, sokak bırakmayacağız. Çalınmadık kapı bırakmayacağız. Uğranmadık dükkan bırakmayacağız. Çarşı, pazar mutlaka gezeceğiz. Pazar yerleri çok çok önemli. Pazar yerlerinde biliyorsunuz her saatte bir müşteriler değişiyor. Pazar yerlerini de mutlaka ziyaret etmeliyiz. Partimizi tanıtmamız lazım ama aynı zamanda da vatandaşlarımızı dinlememiz lazım" dedi. Kurdele kesiminin ardından binayı gezen Babacan, sonrasında esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.