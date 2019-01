Babadağ'da Yamaç Paraşütüne İlgi Arttı

ALİ RIZA AKKIR - Muğla 'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nden 2018'de yapılan yamaç paraşütü atlayış sayısı bir önceki yıla göre yüzde 39 arttı. Ölüdeniz Mahallesi 'ndeki bin 965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.Adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan Babadağ, her yıl uçuş rakamlarını artırarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Babadağ'daki uçuş sayılarında yaşanan artışların mutluluk verici olduğunu söyledi. Fethiye Belediyesi , sivil toplum kuruluşları ve odaların, turizmin 12 aya yayılabilmesi için birçok çalışma yaptığını anlatan Çıralı, bunların meyvesini de yamaç paraşütünde aldıklarını bildirdi."Babadağ'ın da Fethiye'mizin ikinci tanıtım yüzü olmasını istiyoruz"Kış ayında bile uçuşların devam ettiğini aktaran Çıralı, şunları kaydetti:" 2017'de 117 bin 200 olan uçuş sayısı 2018'de 162 bin 776'ya yükselmiş. Bir önceki yıla oranla uçuş sayılarında yaklaşık yüzde 39'luk artış yaşandı. Bundan sonraki yıllarda da uçuş sayısının artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Babadağ'da yapımı devam eden teleferik şantiyesi olmasına rağmen yaşanan artış gelecek için umut veriyor. Babadağ'daki en büyük rekorun 2020 Dünya Hava Oyunları'nda olacağını düşünüyorum. Amacımız 2020 Dünya Hava Oyunları'na kadar yapımı devam eden teleferiği bitirerek Babadağ'ı daha güzel hale getirmek. Yurt içi ve dışındaki fuarlarda da Babadağ'ın tanıtımını yapmaya devam ediyoruz. Ölüdeniz zaten artık dünyaca biliniyor. Türkiye 'nin tanıtım yüzü olmuş durumda. Babadağ'ın da Fethiye'mizin ikinci tanıtım yüzü olmasını istiyoruz.""Her türlü tedbiri alıyoruz"Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay da 2018'de sezonun beklentilerinin üzerine geçtiğini dile getirdi.Kooperatife bağlı 280 pilotun bulunduğunu belirten Akçay, "Tandem (ikili) uçuş pilotları, tecrübeleriyle ziyaretçilere gökyüzünde eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Uçuş güvenliği için de her türlü tedbiri alıyoruz. 2018'de 150 bin uçuş hedefleniyordu. Hedefin aşılması mutluluk verici. Babadağ'dan Ölüdeniz'in üzerine yapılan uçuş, herkesin hayatında yapması gereken bir etkinlik. Babadağ'daki farklı pistlerle yılın 12 ayı uçuş yapılabiliyor. Babadağ'daki uçuş sayılarının her geçen yıl artacağına inancımız tam." ifadelerini kullandı.