Babaeski'de 'Türkiye Selamlaşıyor' Etkinliği

15.01.2026 19:00
Öğrenciler, selam kartonlarıyla esnafa ve vatandaşlara iyi dileklerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" çerçevesinde hayata geçirilen "Türkiye Selamlaşıyor" etkinliği, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlendi.

Babaeski ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde ellerinde selamlaşma cümlelerinin yazılı olduğu renkli kartonlarla cadde ve sokaklara çıkarak ilçe merkezindeki esnafı gezdi. Öğrenciler, ziyaret ettikleri iş yerlerinde esnafa ve karşılaştıkları vatandaşlara selam vererek iyi dileklerde bulundu.

Ellerinde selamlaşma cümlelerinin yazılı olduğu renkli kartonlarla esnafa ve vatandaşlara selam vererek iyi dileklerde bulunan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, toplumsal iletişim ve nezaket kültürünün güçlendirilmesinde önemli katkı sundu.

Babaeski'de miniklerin selamlaşma etkinliği, ilçedeki vatandaşlar ve esnaf tarafından da yine aynı nezaketle karşılık buldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel Haberler, Kırklareli, Babaeski, Türkiye, 3-sayfa, Kültür, Sanat, Son Dakika

