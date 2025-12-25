Babasına kızıp girdiği işte paraya para demiyor: Memur olsaydım bu kadar kazanazmadım - Son Dakika
Babasına kızıp girdiği işte paraya para demiyor: Memur olsaydım bu kadar kazanazmadım

25.12.2025 16:41  Güncelleme: 16:50
Babasına kızıp girdiği işte paraya para demiyor: Memur olsaydım bu kadar kazanazmadım
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan 40 yıllık yetiştirici İbrahim Tamer, babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından vadeli koyun ve kuzu alarak sıfırdan başladığını, yıllar içinde sürüsünü büyüterek yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvana ulaştığını anlattı.

Yozgat'ta yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan İbrahim Tamer, 40 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyor. Babası ile tartıştıktan sonra vadeli koyun ve kuzu alarak hayvancılığa başlayan ve yıllar içerisinde sürüsünü büyüten Tamer, zorlu kış şartlarına rağmen sürüsünü yaylıma çıkarıyor.

Boğazlıyan ilçesinde yaşayan İbrahim Tamer, çocuk yaşlarında baba mesleği olan hayvancılıkla ilgilenmeye başladı. Sürüye çobanlık yapan Tamer, 1996 yılında babası ile tartışarak yollarını ayırdı. Sıfırdan başlamak isteyen Tamer, vade ile koyun ve kuzu satın aldı. Zaman içerisinde sürüsündeki hayvan sayısını artıran Tamer, yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvan sahibi oldu. Kış şartlarına rağmen sürüsünün peşinden ayrılmayan İbrahim Tamer, hayvancılıkla uğraşan kişilere sağlanan destekler için teşekkür etti.

Babasına kızıp girdiği işte paraya para demiyor: Memur olsaydım bu kadar kazanazmadım

"KUMAR SİTELERİNE DALMAZSANIZ..."

Baba mesleği olan hayvancılığı yıllardır aynı heyecanla sürdüren İbrahim Tamer, 12 kardeş olduklarını ve hepsinin de tarımla uğraştığını söyledi. Tamer "1996 yılında dağda yaylaya gelmiştik. Çobanımızla koyun otlatıyorduk. Ben babamın koyunlarını aldım, ovaya indirdim. Babam da koyunları yayladan indirdiğim için kızdı, beni evden kovdu. Ondan sonra ben ayrıldım, sıfırdan başladım. Vadeli koyun, kuzu aldım. Bugünlere geldik. Bu işte eğlence merkezlerine, kumar sitelerine dalmazsanız para kazanırsınız. Hayvanı bırakıp eğlence merkezlerinde gezersen para kazanamazsın" dedi.

Babasına kızıp girdiği işte paraya para demiyor: Memur olsaydım bu kadar kazanazmadım

"MEMUR OLSAYDIM BU KADAR KAZANAMAZDIM"

Hayvancılıkla uğraşan kişilere sağlanan destekleri geçmiş ile kıyaslayan İbrahim Tamer, "Şimdiki devletin verdiği kredileri bize verseler daha çok zengin olurduk. Yüzde 45 faizle kredi çekiyorduk hayvancılıkta. Şimdi devlet 20-24 yaşında traktör, koyun, ahır desteği veriyor. Masa başında memur olsaydım bu kadar para kazanamazdım. Rahatım, sıhhatliyim, hastalığım yok, derdim yok. Yürüyorum, geziyorum, stresim yok. Bu işten zevk alarak yapıyorum. Tarımı, hayvancılığı seviyorum. 2-3 bin dönüm yer ekip biçiyorum. Hayvancılık evdeki çocuğa benzer. Bakarsan olur bakmazsan olmaz. İlacını, iğnesini ben yaparım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Yerel Haberler, İbrahim Tamer, Boğazlıyan, Ekonomi, Yozgat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Babasına kızıp girdiği işte paraya para demiyor: Memur olsaydım bu kadar kazanazmadım - Son Dakika

