Babasından miras kalan evi ateşe verdi - Son Dakika
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Babasından miras kalan evi ateşe verdi

22.06.2022 09:44
Babasından miras kalan evi ateşe verdi

Denizli'nin Honaz ilçesinde, babasından annesi ve kardeşleriyle birlikte kendisine miras evi kundakladığı ortaya çıkan şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, babasından annesi ve kardeşleriyle birlikte kendisine miras evi kundakladığı ortaya çıkan şüpheli tutuklandı.

Honaz ilçesi Haydar Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda; bir süre önce vefat eden İ.Y.'den eşi ve çocuklarına miras kalan tek katlı müstakil evde yangın çıktı. İkametten bir anda yükselmeye başlayan alevler, kısa sürede binanın tamamını sardı. Çıkan yangından yükselen dumanlar, ilçenin hemen tüm noktalarından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi konucu tek katlı müstakil evde başlayan yangın, bitişikteki diğer binalara ulaşamadan söndürüldü.

Harabeye dönerek kullanılamaz hale gelen evde çıkan yangınla ilgili olarak yapılan araştırmada, evin İ.Y.'nin oğlu H.Y. tarafından kundaklandığı ortaya çıktı. Babasından annesi ve kardeşleriyle birlikte kendisine miras kalan evi ateşe verdiği belirlenen H.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babasından miras kalan evi ateşe verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babasından miras kalan evi ateşe verdi - Son Dakika
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