Babasını Toprağa Verip Sahneye Çıktı: Türkü de Bir İbadettir

SES ve saz sanatçısı Cem Çelebi Berlin
'in Küçük İstanbul
olarak bilinen Kreuzberg
semtindeki Tiyatrom Salonlarında konser verdi. Türküseverlerin büyük ilgi gösterdiği iki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde Gizem Özgün ve saz arkadaşları Türkiye
'nin farklı yörelerine ait türküleri seslendirdi. İkinci bölümde ise Cem Çelebi tek başına sahneye çıktı. Konserinde Anadolu aşıklarının eserlerini çalıp söyleyen Çelebi, Aşık Mahsuni, Neşat Ertaş
ve Musa Eroğlu
gibi sanatçıların eserlerini de seslendirdi. Çelebi, Karadeniz
fıkralarıyla da davetlileri güldürdü.
BABASINI TOPRAĞA VERDİ SAHNEYE ÇIKTI Geçen hafta hayatını kaybeden babasının cenazesinde yer alabilmek için memleketi Ordu
'ya giden Çelebi, babasını toprağa verdikten sonra konser için Berlin'e döndü. Kendisine konserin iptal edilmesi veya ertelenmesi önerilen Çelebi "Düzenlenmesinde insanların emeği var. Hazırlıklar yapıldı. Buna saygısızlık yapamazdım. Ayrıca bana göre Türkü söylemek de bir ibadettir. Türküler sadece eğlence için değildir. Türkler inancı taşır, felsefedir, ciddi bir kültür ve birikimdir. Barışçıl ve kapsayıcıdır" dedi.