BACAĞINI KAYBETTİKTEN SONRA VOLEYBOLLA HAYATA TUTUNDU - Son Dakika
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BACAĞINI KAYBETTİKTEN SONRA VOLEYBOLLA HAYATA TUTUNDU

30.09.2022 17:22

MERSİN'de oturan ve 10 yıl önce damar tıkanıklığı nedeniyle sağ bacağı dizi altından kesilen 1 çocuk annesi Göksu Kendier (37), 2 yıl önce başladığı voleybol sayesinde hayata sarıldı.

MERSİN'de oturan ve 10 yıl önce damar tıkanıklığı nedeniyle sağ bacağı dizi altından kesilen 1 çocuk annesi Göksu Kendier (37), 2 yıl önce başladığı voleybol sayesinde hayata sarıldı. Formasını giydiği Paralimpik Oturarak Voleybol Mili Takımı ile Aksaray'da kamp yapan Kendier, "İnsanların ne olursa olsun, hayata tutunmaları lazım. Mutlu olma çabasına girsinler. İnsanların kendini olduğu gibi kabul etmesi lazım. Sporu da hayatlarına dahil edip engelli bireylerle tanışıp, hayatın daha güzel olduğu anlayabiliyorlar" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Göksu Kendier'in, 10 yıl önce damar tıkanıklığı nedeniyle sağ bacağı diz altından kesildi. Bu süreçten kısa bir süre sonra ise 5 yıllık evliliğini noktalayan Kendier, kızı Ada ve annesi Suna Kendier ile birlikte yaşamaya başladı.

DOKTORUN TAVSİYESİYLE VOLEYBOLA BAŞLADI

Göksu Kendier, doktorun tavsiyesiyle de 2 yıl önce voleybola başladı. Kısa sürede milli takıma seçilen Göksu, Paralimpik Oturarak Voleybol Mili Takımı ile Aksaray'da kamp yapıyor. Voleybol sayesinde hayata tutunduğunu belirten Kendier, şunları söyledi:

"10 yıl önce damar tıkanıklığı nedeniyle sağ diz altından bacağım kesildi. Şu an 13 yaşındaki kızım Ada ve annem Suna Kendier ile beraber yaşıyoruz. Öncesinde hiçbir sağlık surunu yaşamamıştım. Bir anda bacağım kesildi. Zor bir süreç geçirdim. Ben bunun üstesinden gelebileceğime inandım ve bacağımın bir kayıp olarak düşünmedim. Belki de bana bir kazanç olacağını düşünerek daha çok üzerine giderek daha aktif olmaya karar verdim. 2 yıl önce de voleybolla tanıştım. Takım olarak Avrupa şampiyonasına da katıldım ve çok keyifli. Bana mutluluk veriyor. Takımdaki genç oyunculara da örnek oluyorum. Doktorların tavsiyesiyle spora yöneldim. Voleybolu çok sevdiğim içinde voleybolu tercih ettim. İyi ki milli takıma katılmışım diyorum. ?

'BENİM İÇİN ÇOK ONUR VERİCİ BİR DURUM'

5 yıllık evliliğinin bacağı kesildikten sonra bittiğini belirten Kendier, "Bacağım kesildikten sonra bir anlaşmazlık oldu ve eşimden ayrıldım. Biraz önce de bahsettiğim gibi kızım ve annemle yaşıyorum. Kızım Ada da bana çok destek veriyor. Ona iyi bir anne ve iyi bir voleybolcu olmak için mücadele veriyorum. Kızım 13 yaşında ve 8 sınıfta okuyor. Her defasında bana 'Seninle gurur duyuyorum, anne' diyor ve bu benim için çok onur verici bir durum." diye konuştu.

'BİR GÜNDE HAYATIM DEĞİŞTİ'

1 günde hayatının değiştiğini belirten Kendier,ö Hayatı ve yaşamayı çok sevildiğim için çok çabuk toparladım. Bacağımın bana engel olmadığını önce kendim kabul ettim ve bu şekilde yaşanabileceğini de biliyorum. Herkes bir engelli adayıdır. 'Bugün çok sağlıklıyım' diyen herkesin yarın her şey başına gelebiliyor. Benim hiçbir sağlık sorunu dahi yoktu ve neredeyse doktora hiç gitmemiş birisi olarak bir günde hayatım değişti. İnsanların hayatlarında ne olursa olsun, hayata tutunmaları lazım. Mutlu olma çabasına girsinler. İnsanların kendini olduğu gibi kabul etmesi lazım. Bunun yanında sporu da hayatlarına dahil edip engelli bireylerle tanışıp, hayatın daha güzel olduğu anlayabiliyorlar" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BACAĞINI KAYBETTİKTEN SONRA VOLEYBOLLA HAYATA TUTUNDU - Son Dakika

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