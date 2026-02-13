Dünyanın en çok izlenen organizasyonlarından biri olan Super Bowl'da sahne alan Bad Bunny, performansının yanı sıra stiliyle de gündem oldu. Ünlü rapçinin sahnede tercih ettiği Zara imzalı kombin, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Zara'nın tüm ürünlerinin Türkiye'de üretilmediği biliniyor. Ancak bu özel kombin için yapılan incelemeler, dikkat çekici bir gerçeği ortaya koydu. Ürün kodları, koleksiyon eşleşmeleri ve Inditex'in tedarikçi şeffaflık raporları üzerinden yapılan doğrulamalara göre, sahnede giyilen parçaların üretim süreci Türkiye'ye uzanıyor.
Bad Bunny'nin giydiği Zara imzalı gömlek ve üst grup ürünlerin, Diyarbakır'da üretim yapan Filteks Moda tesislerinde hazırlandığı belirlendi. Kombinde yer alan pantolon ve örme ürünlerin ise Batman ve Malatya'da tesisleri bulunan Trikotek Tekstil tarafından üretildiği öğrenildi.
Milyonların izlediği Super Bowl sahnesinde sergilenen bu kombin, Türk tekstil sektörünün küresel moda devleriyle olan güçlü iş birliğini ve uluslararası ölçekteki üretim kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.
Son Dakika › Yaşam › Bad Bunny'nin Super Bowl kombininde Türkiye imzası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)