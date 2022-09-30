Badem toparken gözüne sinek kaçan hastanın nefes borusundan sinek larvası çıktı - Son Dakika
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Badem toparken gözüne sinek kaçan hastanın nefes borusundan sinek larvası çıktı

30.09.2022 16:38

Antalya'da badem toplarken gözüne sinek kaçan hastanın nefes borusundaki canlı sinek larvaları bulundu. Nefes borusu temizlenen hasta hakkında konuşan Op. Dr. Soner Gürsu, yaşanan bu durumun literatürde ilk olduğunu söyledi.

Atatürk Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışan, evli ve 2 çocuk annesi Ayşegül Açık (43), Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yakınlarına ait bahçeden topladığı bademi yediği sırada gözüne sinek çarptığını hissetti. Bir süre sonra nefes darlığı, öksürük ile gözünde şişme ve yanma şikayetleriyle Isparta'da bir hastaneye başvuran Açık'ın yapılan muayenesinde herhangi bir şey tespit edilemedi.

Gözüne sinek kaçan hastanın boğazından sinek larvası çıktı

SOLUNUM YOLUNDA CANLI YABANCI CİSİM BULUNAN İLK VAKA

Şikayetlerinin devam etmesi üzerine Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Açık Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özgül Mendilcioğlu'na muayene olan Açık'ın gözünde sinek larvaları tespit edildi. Özel yıkama işlemi ile gözündeki larvalardan kurtulan Ayşegül Açık'ın nefes darlığı ve öksürük şikayetlerinin geçmemesi üzerine yapılan tetkiklerde, nefes borusunda da sinek larvaları tespit edildi. Boğazındaki larvalar, Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Soner Gürsu tarafından yapılan cerrahi müdahaleyle temizlenen Açık, sağlığına kavuştu. Op. Dr. Soner Gürsu, yaptığı açıklamada, yaptıkları operasyonla hastadaki larvaların temizlendiğini dile getirerek, "Literatürde, solunum yolunda canlı, yabancı cisim bugüne kadar bildirilmemişti." dedi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Isparta, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Badem toparken gözüne sinek kaçan hastanın nefes borusundan sinek larvası çıktı - Son Dakika

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