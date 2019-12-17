Badmintonda olimpiyat heyecanı Neslihan Yiğit ile yaşanacak

Badmintonda büyüklerde olimpiyatlara puan veren yılın son organizasyonuna Ankara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde devam eden Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nın ardından büyüklerde olimpiyat puanı heyecanı yaşanacak. 19-22 Aralık tarihlerinde olimpiyatlara puan veren 10 bin ABD doları para ödüllü Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası'nda 128'i yabancı 230 sporcu mücadele edecek.

Federasyon Başkanı Murat Özmekik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın son önemli turnuvasında olimpiyat mücadelesi 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota mücadelesi veren Neslihan Yiğit, Özge Bayrak, Aliye Demirbağ, Emre Lale, Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci'nin Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

2020 Mayıs'ta kota mücadelesinin tamamlanacağını vurgulayan Özmekik, şöyle konuştu:

"Şu anda biz tek kadınlarda özellikle kotayı garantilemiş durumdayız. Neslihan Yiğit, kotayı garantiledi. Aliye Demirbağ ve Özge Bayrak da kotanın içinde ama içlerinden dünya sıralamasında en iyisine sahip olan sporcu 1 Mayıs 2020 itibariyle ülkemizi temsil edecek. Emre Lale şu anda tek erkeklerde kota mücadelesine devam ediyor. Emre'nin matematiksel şansı devam ediyor ama şu an dünya sıralamasında 109'a kadar geriledi. Maçlara devam edecek ve 1 Mayıs'a kadar bekleyeceğiz. Tek kadın ve erkeklerde olimpiyat kotası için ortalama 2016 Rio Olimpiyatları'nı dikkate alırsak ilk 70 kişi içinde yer almaları gerekiyor. Şu an Neslihan Yiğit dünya sıralamasında 38'lerde. Aliye ve Özge de 60'larda. Emre Lale 109'da ve 70'in altına düşmesi gerekiyor. Emre Lale kota sürecinden biraz uzaklaştı. Yine müsabakalar nedeniyle matematiksel şansı devam ediyor."

Ankara'daki uluslararası turnuvanın geleneksel hale geldiğini ifade eden Özmekik, "Artık yıl sonu turnuvası denildiğinde Türkiye'deki bu kota müsabakası akla geliyor. Bu turnuva hem kota puanı, gençlerde ise Avrupa gençler sıralamasına puan veriyor. Önümüzdeki yıl 19 yaş altında Avrupa Şampiyonası var. Gençler turnuvası bu şampiyonaya da puan veriyor." değerlendirmesini yaptı.