Badou Ndiaye'de Son İki Haftadır Boş Geçmiyor
9 dakika önce
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, Bursaspor maçında attığı golle bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray
'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye
, Bursaspor
maçında attığı golle bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı. Ndiaye ayrıca son iki haftada 2 gol atmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor'a karşı 2-0 geriye düşen Galatasaray'da Badou Ndiaye galibiyet için ilk ışığı yakan isim oldu. Mücadele 2-0 devam ederek ilk yarının son dakikalarında sahneye çıkan Ndiaye farkı 1'e indirdi ve takımının içeriye moralli girmesini sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, böylece geçtiğimiz haftadaki Antalyaspor
maçının ardından bu haftada takımına hücumda katkı sağladı.
Bu sezon Ankaragücü
maçında da gol atan Ndiaye toplam sayısını da 3'e yükseltti. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:19 Kaynak: İHA
Rize'de Amatör Maçta Kavga Çıktı! Futbolcular Son Düdükle Birbirine Girdi
Tolga Ciğerci Sezonu İyileşemeden Tamamlayacak
Galatasaray, 2-0 Geriye Düştüğü Maçta Bursaspor'u 3-2 Yendi
İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir'le 1-1 Berabere Kaldı