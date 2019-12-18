Badou Ndiaye geliyor! | Trabzonspor transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Badou Ndiaye geliyor! | Trabzonspor transfer haberleri - Son Dakika Spor

Badou Ndiaye geliyor! | Trabzonspor transfer haberleri

6 saat önce

Bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları başladı.

Badou Ndiaye geliyor! | Trabzonspor transfer haberleri, System.String[]

Bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları başladı. Orta sahaya transfer yapmak isteyen bordo mavililerin hedefindeki isim bir dönem Osmanlıspor ve Galatasaray'da forma giyen Ndiaye.


The Telegraph, Premier Lig ekiplerinden Stoke City'nin Badou Ndiaye'nin maaş yükünden kurtulmak için Senegalli futbolcuyu gözden çıkardığını ve Trabzonspor'un 48 saat içerisinde Ndiaye'yi Türkiye'ye getirebileceğini yazdı. Haberde transferin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamayla gerçekleşebileceğine yer verildi.


Premier Lig'de bu sezon Stoke City formasıyla 13 maçta forma giyen Badou Ndiaye, gol ve asist katkısı veremedi. (TRTSpor)


Badou Ndiaye, Trabzonspor, Stoke City, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:22 
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