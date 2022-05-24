BAE'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika
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BAE'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

24.05.2022 22:42
BAE'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Batı Afrika'dan gelen 29 yaşındaki bir kadına maymun çiçeği virüsü tespit edildi. BAE'de tespit edilen ilk vaka olan kadına, gerekli tıbbi yardımının sağlandığı kaydedildi. Halen araştırılmakta olan birkaç düzine şüpheli vakaya ek olarak, dünya çapında yaklaşık 100 onaylanmış maymun çiçeği vakası kayıtlara geçerken, bugüne kadar herhangi bir can kaybı ise bildirilmedi.

AVRUPA VE İNGİLTERE, HASTALIĞA YAKALANANLARA AŞI VE KARANTİNA ÖNERİYOR

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, tüm şüpheli vakaların izole edilmesini ve yüksek riskli temaslılara çiçek hastalığı aşısı yapılmasını tavsiye ederken, İngiltere ise, yüksek riskli temaslılara çiçek hastalığı aşısı sunarken, enfekte olabilecek herkesin iyileşene kadar karantinaya girmesini tavsiye ediyor.

Dünya Sağlı Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, "Durum gelişiyor ve DSÖ, endemik olmayan ülkelerde sürveyans genişledikçe daha fazla maymun çiçeği vakası tespit edilmesini bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

DSÖ, her yıl yaklaşık bir düzine Afrika ülkesinde binlerce maymun çiçeği vakası odluğunu tahmin ediyor. Vakaların çoğu ise yılda yaklaşık 6 bin vaka ile Kongo ve yılda yaklaşık 3 bin vaka ile Nijerya'da tespit ediliyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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