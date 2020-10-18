BAE Tolerans Bakanı Nahyan, Britanyalı festival görevlisine cinsel saldırıyla suçlanıyor - Son Dakika
BBC

BAE Tolerans Bakanı Nahyan, Britanyalı festival görevlisine cinsel saldırıyla suçlanıyor

18.10.2020 19:17
BAE Tolerans Bakanı Nahyan, Britanyalı festival görevlisine cinsel saldırıyla suçlanıyor, System.String[]

Edebiyat dünyasının önemli festivallerinden Hay Festivali, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kraliyet ailesinin önemli üyelerinden birinin, bir festival çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasının ardından, BAE ile ilişkilerini kestiğini açıkladı.

Edebiyat dünyasının önemli festivallerinden Hay Festivali, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kraliyet ailesinin önemli üyelerinden birinin, bir festival çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasının ardından, BAE ile ilişkilerini kestiğini açıkladı.

Festivalin yöneticisi Caroline Michel, suçlamanın hedefindeki Şeyh Nahyan bin Mübarek el Nahyan'ın Tolerans Bakanı olarak görevine devam ettiği müddetçe Abu Dhabi yönetimi ile ilişki kurmayacaklarını belirtti.

Festival çalışanı Caitlin McNamara, Şubat ayında Nahyan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Sunday Times gazetesine konuşan 32 yaşındaki McNamara, Nahyan'ın Abu Dhabi'deki ilk Hay Festivali'nin hazırlıklarını konuşmak için kendisini ıssız bir adadaki bir villaya davet ettiğini ve orada cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

McNamara kısa süre içinde hem işverenine hem de ülkedeki Birleşik Krallık elçiliğine konuyla ilgili bilgi verdiğini ve İngiltere'ye döndükten sonra da koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesiyle birlikte polise giderek şikayetçi olduğunu anlattı.

Sunday Times'ın haberine göre McNamara, İngiltere'deki savcılığın dava açıp açmayacağına karar vermesini bekliyor.

'Ne ilk olduğumu ne de son olacağımı anladım'

Konuyla ilgili açıklama yapmaya karar vermesi hakkında ise "Kaybedecek hiçbir şeyim olmadığını hissediyorum" dedi ve ekledi:

"Konuşmaya karar verdim çünkü onun gibi güçlü erkeklerin böyle şeyler yapıp ceza almamasına dikkat çekmek istiyorum.

"Başıma gelenlere bakınca ne ilk olduğumu ne de son olacağımı anladım. Bu olay beni fiziksel ve zihinsel olarak çok yıprattı ama onun için muhtemelen geçici bir hevesti."

Nahyan'ın avukatları ise suçlamaları reddetti.

Konuyla ilgili Twitter'dan bir açıklama yapan Hay Festivali ise şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşımız Caitlin McNamara'nın Şubat'ta Abu Dhabi'de başına gelenler, güveni ve mevkiyi kötüye kullanmaktır, şok edici bir cinsel saldırıdır.

"Şeyh Nahyan bakanlığın getirdiği sorumlulukla dalga geçercesine, hükümetinin Hay Festivali ile birlikte çalışarak ülkedeki ifade özgürlüğünü ve kadınların statüsünü geliştirme çabalarına trajik bir darbe vurmuştur.

"Caitlin'i yasal süreçte desteklemeye devam edeceğiz. BAE'deki arkadaşlarımız ve ortaklarımızı Nahyan'ın yaptıklarını gündeme taşımaya ve bu tür davranışların kabul edilemez olduğuna dair tüm dünyaya bir mesaj vermeye davet ediyoruz.

"Kendisi o koltukta oturduğu müddetçe Hay Festivali Abu Dhabi'ye dönmeyecektir."

BAE Tolerans Bakanı Nahyan, Britanyalı festival görevlisine cinsel saldırıyla suçlanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi, Edebiyat, Festival, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BAE Tolerans Bakanı Nahyan, Britanyalı festival görevlisine cinsel saldırıyla suçlanıyor - Son Dakika Dünya

BBC
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